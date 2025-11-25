Obavijesti

Milanović: 'Predložit ću Matić za predsjednicu Vrhovnog suda'

Piše HINA,
Zagreb: Predsjednik Milanović dao je izjavu za medije nakon posjete Hrvatskom prirodoslovnom muzeju | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Milanović je poručio da je Mirta Matić osoba visoke reputacije te očekuje da će dobiti potporu saborskog Odbora za pravosuđe, unatoč političkim prepucavanjima.

Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u utorak da je kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnoga suda (VS) Mirta Matić, koju će kao ovlašteni predlagatelj predložiti za tu funkciju, osoba visoke reputacije i uvjeren je da će ona dobiti potporu i saborskog Odbora za pravosuđe.

„Predložit ću tu osobu, to je osoba visoke reputacije”, rekao je u izjavi novinarima nakon što je obišao Hrvatski prirodoslovni muzej i izložbu„Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština“.

Milanović je kao ovlašteni predlagatelj, krajem listopada potvrdio da je sutkinja Matić njegova kandidatkinja za čelnicu Vrhovnog suda. Matić je dobila podršku i Opće sjednice Vrhovnog suda, a potrebno je još i mišljenje Odbora za pravosuđe, iako nijedno nije obvezujuće za predlagatelja.

„Mislim da je ovo dobar prijedlog i da će dobiti većinu na saborskom Odboru za pravosuđe”, rekao je Milanović o Matić.

Novinari su ga danas pitali i za komentar izjava predsjednika Odbora za pravosuđe Nikole Grmoje (Most) koji je neuspješno htio odgoditi njezino saslušanje pred Odborom dok od USKOK-a ne dobije informaciju je li  Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda, odavala svom bivšem suprugu informacije iz istrage.

Milanović nije htio komentirati prijedlog Grmoje.

„Očekujem da (Matić) bude potvrđena”, rekao je. „Vidjeli smo da premijera (Andrej Plenković) treba impresionirati. Sad nije rekao da nije impresioniran - znači da je kandidat ok. Ja mislim da je i više nego OK”, ustvrdio je Milanović.

Rekao je i da je u odnosu na ranija dva neuspješna pokušaja izbora ovoga puta „sve bilo dogovoreno unaprijed - što ne znači da je protuzakonito i nepošteno, nego je ispravno i prilično razumno". "I tako jedino može”, dodao je.

