Obavijesti

News

Komentari 33
KOMENTIRAO I VELEPOSLANIKE

Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'
Zagreb: Milanović i Keller-Sutter dali su izjavu nakon sastanka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Hrvatski prirodoslovni muzej i obišao izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština". Nakon izložbe predsjednik daje izjavu za medije

Milanović je komentirao kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda: "Ja sam predložio i predložit ću tu osobu, to je osoba visoke reputacije kao i prethodnica, kao i pokojni sudac Dobronić. Vodim računa o tome što potpisujem, ponekad čovjek i pogriješi, ali sam puno toga potpisivao, nemam lošeg iskustva s time. Mislim da će dobiti većinu na saborskom Odboru za pravosuđe."

"Očekujem da bude potvrđena, vidjeli smo da premijera treba impresionirati. Sad nije rekao da nije impresioniran, znači da je kandidat OK. Mislim da je i više nego OK.", dodao je.

O veleposlanicima:'Neću ni reći što mislim o kandidatima...'

Komentirao je hoće li do kraja godine biti zaključena lista veleposlanika.

"Ja prihvaćam i poštujem njegovo pravo i dužnost da kao jedan od dvojice ustavnih aktera odlučuje i procjenjuje tko je sposoban predstavljati RH u inozemstvu kao veleposlanik, ali istu dužnost imam i ja. Ja na kraju potpisujem i vjerodajnice, ali prije toga je potreban supotpis. Suodlučivanje je moguće ako se poštuju prava i jednog i drugog. Ograničio sam se na četvrtinu kandidata, to je prilična koncesija i kompromis. To su ljudi za koje ja procjenjujem da su dobri i adekvatni. Premijeru, HDZ-u, time se on bavi, je preostalo da odabere tri četvrtine kandidata, kao što ja poštujem njegovo pravo i obvezu tako i on moju. To što ja mislim o kandidatima koje je on predložio to neću reći, nisam impresioniran.

Upitan o situaciji s NIS-om i Srbijom, podsjetio je na svoje nedavne razgovore s mađarskim premijerom te naglasio ulogu domaće energetske kompanije.

- Hrvatski JANAF je tu da servisira i ubire naknadu - rekao je Milanović, ponovivši kako je suradnja preko Jadranskog naftovoda u interesu svih uključenih strana, uključujući i Mađarsku.

Odbrusio Thompsonu: Možemo nije sekta!

Novinare je zanimao i njegov stav o sukobu između Marka Perkovića Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Milanović nije želio dublje ulaziti u temu.

 - Moji stavovi su poznati. Možemo nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština koju su birali građani - poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 33
'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'
IZVOR BLIZAK OBITELJI:

'Mladići kažu da nisu zapalili Vjesnik. Tvrde da je tamo nešto grunulo, ima još čudnih stvari...'

Izvor blizak obitelji mladića: 'Roditelji su u potpunom šoku, oni kažu da nisu krivi' • U kompleks već šest mjeseci dolaze maloljetnici • Struka: Neboder se mora hitno srušiti
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše
UKLONILI VELIKI TUMOR

Na Rebru napola porodili bebu zbog teške operacije. Majka Anita za 24sata: Sinčić sam diše

Tijekom carskog reza liječnici su izvadili glavu, vrat i dio prsnoga koša bebe • Ostatak tijela ostao je u maternici tijekom zahvata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025