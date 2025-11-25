Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'

Milanović je komentirao kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda: "Ja sam predložio i predložit ću tu osobu, to je osoba visoke reputacije kao i prethodnica, kao i pokojni sudac Dobronić. Vodim računa o tome što potpisujem, ponekad čovjek i pogriješi, ali sam puno toga potpisivao, nemam lošeg iskustva s time. Mislim da će dobiti većinu na saborskom Odboru za pravosuđe."

"Očekujem da bude potvrđena, vidjeli smo da premijera treba impresionirati. Sad nije rekao da nije impresioniran, znači da je kandidat OK. Mislim da je i više nego OK.", dodao je.

O veleposlanicima:'Neću ni reći što mislim o kandidatima...'

Komentirao je hoće li do kraja godine biti zaključena lista veleposlanika.

"Ja prihvaćam i poštujem njegovo pravo i dužnost da kao jedan od dvojice ustavnih aktera odlučuje i procjenjuje tko je sposoban predstavljati RH u inozemstvu kao veleposlanik, ali istu dužnost imam i ja. Ja na kraju potpisujem i vjerodajnice, ali prije toga je potreban supotpis. Suodlučivanje je moguće ako se poštuju prava i jednog i drugog. Ograničio sam se na četvrtinu kandidata, to je prilična koncesija i kompromis. To su ljudi za koje ja procjenjujem da su dobri i adekvatni. Premijeru, HDZ-u, time se on bavi, je preostalo da odabere tri četvrtine kandidata, kao što ja poštujem njegovo pravo i obvezu tako i on moju. To što ja mislim o kandidatima koje je on predložio to neću reći, nisam impresioniran.

Upitan o situaciji s NIS-om i Srbijom, podsjetio je na svoje nedavne razgovore s mađarskim premijerom te naglasio ulogu domaće energetske kompanije.

- Hrvatski JANAF je tu da servisira i ubire naknadu - rekao je Milanović, ponovivši kako je suradnja preko Jadranskog naftovoda u interesu svih uključenih strana, uključujući i Mađarsku.

Odbrusio Thompsonu: Možemo nije sekta!

Novinare je zanimao i njegov stav o sukobu između Marka Perkovića Thompsona i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Milanović nije želio dublje ulaziti u temu.

- Moji stavovi su poznati. Možemo nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština koju su birali građani - poručio je.