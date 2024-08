Milanović: Điha, điha! Primorac je trojanski konj, Plenković ga jaše. Pa na čelu mu piše HDZ!

Predsjednik Republike Zoran Milanović, komentirajući u petak izjavu predsjedničkog kandidata Dragana Primorca da je nadstranački kandidat, ustvrdio je kako je Primorac "turbo stranački kandidat HDZ-a" s kojim ta stranka želi ovladati Hrvatskom, no to se neće dogoditi.

U izjavi novinarima nakon svečane prisege 43. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Požegi, Milanović se referirao na Primorčevu izjavu da je nadstranačka osoba ocijenivši kako "takva autorefleksija, takva razina samokritike, nije viđena u hrvatskoj politici".

On ima oblik trojanskog konja, ali mu na čelu piše HDZ

"Čak je i Franjo Tuđman bio stranački kandidat. Da je barem rekao da je neovisni kandidat. On je turbo stranački kandidat. HDZ nije imao, doduše, nikoga, ali on je HDZ. On okolo hoda s Plenkovićem", rekao je Milanović.

Istaknuo je kako on nije nestranački kandidat, ali je u odnosu na Primorca "neovisan kandidat". "Ja sam bez SDP-a vrlo jak, ali s SDP-om i drugim partnerima, HSS-om, Reformistima, Strankom umirovljenika, ja sam jači. I to je jedino pošteno reći", dodao je i poručio – "ne možeš za sebe reći da si nadstranački kandidat, polubog".

Referirao se i na tezu jedne novinarke koja je napisala da je Primorac "trojanski konj HDZ-a" kazavši kako Primorac "u nekakvom općem metaforičkom diskursu je trojanski konj, ali u stvari nije".

'Điha-điha'

"On ima oblik trojanskog konja, ali mu na čelu piše HDZ. A gore sjede Plenković u kimonu u kojega ga je obukao Primorac i Primorac. I điha, điha. Dakle, to je vidljiv điha, džiha trojanski konj, kao pokušaj potpunog ovladavanja Hrvatskom", ocijenio je Milanović.

Pozvao je Primorca da se uključi u raspravu o uvođenju vojnog roka, poručivši mu kako bi on, da je na mjestu predsjedničkog kandidata u pokušaju, rekao "kakav je to premijer i ministar obrane, pa oni predsjednika potpuno pokušavaju marginalizirati, kao da ne postoji".

Milanović se i danas kritički osvrnuo na najavu uvođenja vojnog roka rekavši kako o tome s njim nije nitko razgovarao te da je o tome saznao iz medija, što je potpuno izvan ustavnih okvira.

Predsjednik Republike je vrhovni zapovjednik, to sam bio i bit ću još pet godina. I bez vrhovnog zapovjednika se u takve stvari ne smije ići. To je još jedan od pokazatelja kako Plenković vidi Ustav i kako ga provodi i tumači, ocijenio je.

"Pa jel' Primorac kani biti vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske? Znam da je bio legendarni branitelj s fronte Connecticut i Velikih jezera četiri plemena, ali to je prilika da nešto kaže o tome", dodao je. Poručio je Primorcu da će se prema njemu, bude li "ovako mirotočiv i dražesan kao što je bio do sada", odnositi kulturno, ali je rekao i da će biti "zezanja" jer bez toga nema ni kampanje. Pritom je naglasio da nikada nikome u lice nije rekao - "lažeš", dodavši kako je onda "došao napuhani i stvari su krenule nizbrdo".

"Kao i najveći dio svoje karijere ja sam pazio što govorim. S bahatim nasilnicima i napuhancima, kao što je Plenković, imam poseban asortiman u arsenalu", rekao je.

Primorac će se morati uključiti u ozbiljne teme

Primorac će se morati uključiti u ozbiljne teme, prokomentirao je Milanović, "jer, kad prihvatiš pokroviteljstvo HDZ-a, ti si kao i oni". A uvjeren je da, kako je rekao, HDZ neće biti većinski izbor na predsjedničkim izborima.

"Većina Hrvata će shvatiti ono šta je opasnost i šta je rješenje i dok je tako, a nažalost tako je, bit će ovako – borit ću se pošteno, čvrsto razotkrivati svoje izazivače – razotkrivati", poručio je.

Komentirajući optužbe na svoj račun zbog korištenja helikoptera rekao je da "Plenković i Anušić ne znaju razliku između Black Hawka i ruskog helikoptera, mene cijelo ljeto prevoze ruskim helikopterima".

“Plenković leti avionom, koji je deset puta skuplji i koji je resurs, iz Gorice u Dugo Selo sa stranačkom ekipom”, dodao je.