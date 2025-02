Milanović prisegnuo po drugi put: Pružio je ruku Plenkoviću, a sljedeći korak je na njemu

Osnovni zadatak državnih institucija je sačuvati mir i sigurnost građana, pri čemu ne mislim samo na mir i sigurnost u onom najelementarnijem – tjelesnom – smislu. Drugi, gotovo jednako važan cilj je da teška vremena ne budu ujedno i dramatična vremena. Također, da se ne prelome najviše preko leđa najslabijih i najmanje zaštićenih, a da od dobrih godina ne profitiraju samo oni koji su najbliže centrima moć, najagresivniji, najkompetitivniji. Nejednakost i korupcija podmuklo nagrizaju socijalnu strukturu poput opake bolesti, rekao je u svom govoru Zoran Milanović, novi/stari predsjednik Republike Hrvatske.

Najstarija živuća partizanka

Na hladnom Pantovčaku okupilo se stotinjak uzvanika: političari, generali, Milanovićeva obitelj, prijatelji, gradonačelnici Zagreba i Splita, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, bivši predsjednici RH, potpredsjednici Sabora, jedina živa partizanka sa Sutjeske... Splićanka Vjera Andrijić danas ima 101 godinu. Pridružila se partizanima sa samo 18 godina, a tijekom četiri godine borbe prošla je Crnu Goru, Sutjesku, Zelengoru, Bosnu i Liku, svjedočeći najtežim trenucima Narodnooslobodilačke borbe.

Foto: Laura Šiprak/ 24sata

Kao bolničarka u Prvoj dalmatinskoj brigadi, brinula se o ranjenicima na ratištima, a nakon rata nastavila je živjeti u Splitu.

- Kad sam došla ovamo, sad sam svu svoju mladost i sve zaokružila s predsjednikom kojeg sam željela vidjeti. I to sam jedno zadovoljstvo ispunila. Meni je jedino žao da ja nemam svojih drugova s kojima bih mogla ovo ovjekovječiti i s kojima bih mogla ovo podijeliti. Ali kad ih danas nema, evo ja sam sebe uveličala - rekla je Andrijić i dodala:

- Borbe koje smo prošli, svi su se spomenici uklonili, toga nema više. Meni je ostalo jedino, i našima ovdje, da ih se sjetimo i da im zahvalimo za sve ono što su dali, za što sam dala život skupa s njima. Vratili se nisu, a željeli su slobodu kao i ja.

Na Milanovićevu inauguraciju stigla i posljednja partizanka sa Sutjeske, 101 joj je godina | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema izjavama uzvanika, gospođa Andrijić je vesela i vitalna žena. Svi su htjeli fotografirati se s njom, stisnuti joj ruku, zahvaliti na borbi u kojoj hrvatsko tlo nije pripalo Italiji ili Njemačkoj. Inauguracija je trajala samo 40 minuta, a u fokusu cijelog programa bile su hrvatske ljepote. Himnu je izvela klapa Hrvatske ratne mornarice "Sv. Juraj", nakon čega je Milanović prisegnuo pred sucima Ustavnog suda, na čelu s predsjednikom Miroslavom Šeparovićem.

- Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar: držat ću se Ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske. Tako mi Bog pomogao - izgovorio je Milanović i time počeo svoj drugi predsjednički mandat.

Foto: Damir SENCAR

Sve u simbolu Hrvatske

Nakon prisege klapa Sinj izvela je pjesmu "Cetina", klapa Trogir "Bodulsku baladu", učenica Chriztel Renae Aceveda pjesmu "Dej mi Bože oči sokolove", a Ansambl Lado fragmente iz "Slavonske kraljice" i istarsku 'Cviće moje'. Uslijedio je neformalni dio, a i hrana i piće bili su zamišljeni kao pokazni primjer hrvatskog bogatstva. Za predjelo su poslužili dalmatinski pršut i bračke masline, paški sir, slavonski kulen, salatu od hobotnice i soparnik. Uz to su točili pjenušac Tomac i malvaziju Kozlović.

Glavno jelo bile su zapečene štrukle, pečena patka, pašticada, file brancina i rižoto s tartufima. To su uparili s merlotom Belje i Tomićevim Čaplarom. Za desert su poslužili orahnjaču, dubrovačku rožatu, krštule, rapsku trtu i prekomursku gibanicu, a točio se prošek Hektorović.

POOL: Milanovi? sve?ano prisegnuo za predsjednika Republike Hrvatske | Foto: HINA/POOL/PIXSELL

Kad je o cvijeću riječ, prva dama Sanja Musić Milanović izabrala je peruniku, hrvatski nacionalni svijet. Tako je Ured predsjednika bio ukrašen cvjetnim aranžmanima od plavo-ljubičaste perunike. Perunika ima i simboličko značenje za Hrvatsku: simbolizira otpornost i snažan duh hrvatskih ljudi, izdržljivost Hrvatske u teškim vremenima i njezinu sposobnost da prevlada nedaće. Perunika se smatra i simbolom mira među narodima. Cvjetne aranžmane osmislila je i postavila Boška Bahtijarević, zagrebačka arhitektica i floristica, vlasnica zagrebačkoga concept storea Tvoje.

U svojem govoru Milanović je istaknuo da nitko ne čuva hrvatske interese i da nikome nije stalo do Hrvatske kao nama samima.

- Posljednjih godina često sam ponavljao da je samo nama, i nikome osim nas, stvarno stalo do naše zemlje. Vjerujem da su svi dobronamjerni ljudi shvatili tu konstataciju onako kako sam mislio i osjećao. Druge države i nacije, u pravilu, ne žele nam zlo i ne rade protiv nas, ali u izboru između svojih interesa i našeg boljitka, kad do takvog izbora dođe, uvijek će se odlučiti za svoje interese. Pa i naši prijatelji i saveznici. Ovo nije ni žalopojka, ni kritika, ni neko uskogrudno zatvaranje u sebe bilo koje vrste. Ovo je realnost svijeta u kojem živimo. Ovo je poziv da se prestanemo zanositi iluzijama da će se netko izvana pobrinuti za nas kad nam bude teško ili kad nam stvarno bude trebalo. Možda malo, ali realno: nikad nije i nikad neće - rekao je.

POOL: Milanovi? sve?ano prisegnuo za predsjednika Republike Hrvatske | Foto: HINA/POOL/PIXSELL

Tvrda kohabitacija

Nakon što je ceremonija završila, Miroslav Šeparović novinarima je rekao da se svi moraju držati Ustava.

- Mi ćemo poštovati poseban ustavni položaj PRH, ali i on mora poštovati Ustav i Ustavni sud - rekao je.

Zagreb: Dolazak uzvanika na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bio je ondje i general Ante Gotovina, koji je komentirao izostanak premijera, članova HDZ-a i predsjednika Sabora.

- Državu čine institucije, institucija predsjednika, predsjednika Sabora, Sabor, predsjednika Vlade, Vlada. To je izvršna vlast. Oni su pobijedili na izborima i preuzeli su odgovornost voditi državu - rekao je.

A izostanak premijera i predstavnika Vlade govori mnogo o budućoj nesuradnji predsjednika i premijera. Za građane je to loša vijest, da se ljudi koje plaćamo da vode zemlju u izazovnim vremenima, koja su već tu, ne slažu. Rječitiji je bio general Ljubo Ćesić Rojs.

- Predsjednik je sad, usudim se reći, jedini zaštitnik Hrvatske od ovih liberalista, globalista, masona. Tuđman je, normalno, na prvome mjestu, s Tuđmanom se ne može nitko mjeriti, a poslije njega najveći državnik u Hrvata je Milanović - rekao je za 24sata prije inauguracije.

Foto: Damir SENCAR

Arsen Bauk kaže da su odnosi zatoplili.

- Što se tiče međusobnih odnosa premijera i predsjednika, vidljivo je zatopljenje, vrijeme će pokazati je li to samo privremena anticiklona ili prava promjena smjera i retorike. To što će se dogoditi je predsjednik Republike crtao i Vladi i čelnicima EU tri godine. Ne vjerujem da je iznenađen jer ih je na ovo upozoravao. Ima nekoliko njegovih citata da će riješiti Amerika, a najveću cijenu platiti Europa. Dva puta je s opozicijom spriječio Hrvatsku da ne srlja kao guske u maglu tamo gdje nam ne bi trebalo biti mjesto - rekao je.

Tvrdu kohabitaciju, već drugi mandat zaredom, komentirala je i ona koja zna koliko je suradnja "dva brda" važna jer je bila u fotelji premijerke.

- Ovaj nedolazak najava je još tvrđe kohabitacije. Poruke o suradnji od predsjednika Sabora zvuče jako prazno ako ne iskoristiš priliku za graditi mostove suradnje. Malo mi je to nekako tužno, ali evo sve je prošlo odlično, jedna pozitivna i dobra atmosfera na domjenku - rekla je Jadranka Kosor.

'Njoje nema'

Radimir Čačić pokazao je bordo kravate koje su na dar dobili uzvanici, a prema HDZ-u i premijeru bio je stroži.

- Inauguracija bez predsjednika Sabora? Ma to nije vrijedno spomena, to je jadno. Vlada ne može bez predsjednika niti predsjednik bez Vlade. Vijeće za nacionalnu sigurnost treba se sastati odmah - rekao je.

Foto: Laura Šiprak/ 24sata

Milanovićeva prethodnica, Kolinda Grabar Kitarović, također je bila među gostima na jučerašnjoj svečanosti.

- Na prvoj inauguraciji govor je bio više filozofski i metafizički, dok je ovaj današnji bio više politički, konkretan i orijentiran na sadašnjost i budućnost, što je dobro, s vrlo kratkim osvrtom na povijest i mislim da nam je to inače problem, da previše razgovaramo o povijesti i onome što je bilo umjesto da se fokusiramo na budućnost - kaže bivša predsjednica.

Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL/PI

Na inauguracijski govor osvrnuo se i Stjepan Mesić, koji je rekao da je bio sažet i sveobuhvatan.

- Obuhvatio je i domaću i svjetsku političku scenu. Svi su mogli izvući zaključak na koji način će biti ispunjen mandat predsjednika RH u narednom periodu - rekao je Mesić, a nakon toga je komentirao to što nitko iz HDZ-a nije bio na inauguraciji.

- Najviše se osjetilo da Njonje nema. A nema ni Reinera, to je isto veliki gubitak za hrvatske građane - rekao je Mesić.

Zagreb: Dolazak uzvanika na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nakon zabave počinje rad. Za predsjednika Milanovića to znači da ponovno pokuša sazvati Vijeće za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost, ako se na to odazovu premijer i Vlada. Tu su i manjak veleposlanika te drugih namještenika u veleposlanstvima u svijetu, uvođenje vojnog roka, a pripremaju se i izmjene dvaju zakona. U javnosti se govori kako je namjera smanjiti Milanoviću ovlasti. No to je nemoguće bez izmjena Ustava. Njegovi suradnici kažu da je prema Banskim dvorima pružio ruku, a hoće li je prihvatiti, ovisi o premijeru Plenkoviću. Narodu svakako ne treba tvrda kohabitacija u nesigurnim vremenima.