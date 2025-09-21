Milanović s Hrvatima u New Yorku: 'EU je lijepa stvar, ali Hrvatska nije marioneta'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sastao se u nedjelju u New Yorku s Hrvatima koji žive u tom gradu. Poručio je da Hrvatska unutar EU-a treba gledati svoje interese i ne smije biti marioneta, priopćeno je iz Ureda predsjednika.

Milanović od nedjelje boravi u Sjedinjenim Državama gdje će idući tjedan govoriti u Općoj skupštini UN-a, posjetiti vojnu bazu Minnesote i sastati se s guvernerom te savezne države. Boravak u SAD-u počeo je susretom s Hrvatima u Hrvatskom centru u hrvatskoj župi svetih Ćirila i Metoda i svetog Rafaela u New Yorku.

- Hrvatska je u Europskoj uniji i NATO-u, to je lijepa stvar, ali nas ne smije dovesti u zabludu da na trenutak skrenemo pogled s onoga što je naš stvarni interes. Svatko tko govori drukčije i fantazira o nekakvoj centraliziranoj Europi, taj ne govori dobro i ne govori istinu. Europa nije država i u takvoj državi, ja kao Hrvat, ne želim živjeti, rekao je Milanović okupljenim članovima hrvatske zajednice.

- Hrvatska ima državu od četiri milijuna ljudi. Imati državu s četiri milijuna ljudi je ogromna stvar. Hrvatska država je splet hrabrosti i srca hrvatskih ljudi koji su je stvarali. Hrvatska država nije kockica u Europskoj uniji. Nisam razočaran onim što je Europska unija postala jer to je u okviru mojih očekivanja i to je za nas samo sredstvo, istaknuo je.

Dodao je kako u trenutku, kada i ako Europa postane velika centralizirana država - Hrvatskoj tamo više nije mjesto.

- Mi s takvim strukturama imamo iskustva. Bruxelles ne treba postati centar u kojem se miješa sve i svašta, a na kraju krajeva ne proizvodi ništa, rekao je Milanović.

- Trebamo gledati hrvatske interese. Lojalni smo, razumni, neprijetvorni, ne igramo iza leđa, ali nećemo biti marionete. Ne smijemo se dovesti u situaciju da našim interesima bilo tko manipulira, ali moramo ih znati dobro definirati, smatra.

U prigodnom obraćanju Milanović se osvrnuo i na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini te u tom smislu istaknuo kako se ne slaže „da u Daytonu stvari nisu definirane dovoljno jasno“.

- Problem je u tome da su definirane jasno, ali se krade, potkrada i otima. Bio bi manji problem da su nejasne pa da to zahtjeva dodatne konzultacije i razgovore. Naprosto, Hrvatima se oduzimaju prava, a očekuje se da budu lojalni građani. Taj narod mora dobiti svoja prava da bira svoje predstavnike“, rekao je Milanović.

Prije susreta je razgovarao s fra Lovrom Šimićem u župnom dvoru crkve i zajedno sa suprugom bio na svetoj misi.

Hrvatska župa svetih Ćirila i Metoda i svetog Rafaela središte je vjerskog, ali i kulturnog života hrvatske zajednice u New Yorku i okolice. U New Yorku djeluje od 1974. godine, vode je hrvatski franjevci i daje veliki doprinos očuvanju hrvatskog jezika, kulture i običaja u tom dijelu SAD-a jer okuplja Hrvate iz četiri savezne države - New Yorka, New Jerseya, Connecticuta i Pennsylvanije.

Obraćanje predsjednika Milanovića na sjednici 80. Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, koja će biti obilježena najvećim svjetskim podjelama u nekoliko desetljeća, predviđeno je za srijedu.