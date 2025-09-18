Milanović: Bosanac glasao kao svaki normalan čovjek! HDZ: Tako bi glasovala Jugoslavija...

"Izraelska vlast ne prestaje masakrirati ljude u Gazi i neće prestati. Mi to ne možemo zaustaviti, ali sa svoje strane možemo zabraniti izvoz bilo kakvih ubojnih sredstava iz Europe u Izrael. Zašto se to ne događa? Zato jer postoje interesi određenih industrijskih krugova u Europi kojima trenutno ne ide proizvodnja automobila, ali se vesele proizvodnji granata i metaka. I to je u redu, ali ne da ih se izvozi u Izrael“, rekao je predsjednik Zoran Milanović komentirajući najave sankcija Izraelu zbog rata u Gazi.

Prema njegovom mišljenju, sankcije vezane uz izvoz oružja Izraelu trebale su već godinama biti na snazi istaknuvši da Europa, pa i Hrvatska, imaju moralnu i političku obvezu reagirati na rat u Gazi.

Milanović je u svojem obraćanju naglasio i reputacijsku važnost odluka hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.

- Što se tiče Hrvatske, to je pitanje obraza i nije nevažno kako će hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu glasati. Oni predstavljaju Hrvatsku i vraćaju se u Hrvatsku i tu polažu račune - rekao je i kritizirao glasanje hrvatskih zastupnika u EP o amandmanu kojim se tražio embargo na izvoz oružja Izraelu.

- Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael. Kompletan Klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasali protiv, SDP je glasao suzdržano. Kao građanin Hrvatske i predsjednik htio bih čuti razlog zašto to rade. Zašto je Gordan Bosanac glasao za jasno mi je jer tako bi trebao glasati svaki normalan čovjek - rekao je.

Kada je o sankcijama Izraelu riječ, ponovio je svoj stav kako sankcije izraelskim sportašima smatra lošom odlukom, "ali sankcije za izvoz oružja iz Europe Izraelu – to je trebalo biti na snazi već godinama.“

Posebno je naglasio kako se sankcije trebaju odnositi na aktualnu izraelsku vlast, ali da "kolektivno kažnjavanje naroda ne dolazi u obzir.

- Ne može biti cijeli narod meta. Ne može židovski narod plaćati cijenu za ovo. Na kraju, taj narod će sam odlučiti što hoće i bit će odgovoran za posljedice odluke o tome koga bira i zašto bira - rekao je predsjednik Milanović.

- Nećemo mrziti Izraelce, ali ćemo se pozabaviti njihovim političarima i ljudima koji su odgovorni za ovo nasilje i klanje u Gazi - dodao je.

Predsjednik Milanović je najavio kako će Palestina biti tema o kojoj će govoriti i u svom obraćanju na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku.

- UN također ne može napraviti ništa jer tu postoji više prepreka, ali to su stvari o kojima treba govoriti jer to je pitanje ljudskosti danas u 21. Stoljeću. Hrvati kao nacija, koju su šutali na svakakve načine, imaju posebnu moralnu odgovornost govoriti o takvim stvarima i upozoravati na to. I to ja vidim kao svoju misiju i o tome ću govoriti u New Yorku - najavio je Milanović..

Milanović je zaključio da neće šutjeti niti umanjivati značaj ove teme:

- Dakle, ja ću u New Yorku govoriti onako kako mi se čini da mi je hrvatsko građanstvo dalo mandat da govorim. Sve ovo što govorim sada, govorio sam prije dvije godine, prvi u Europi. Govorio sam u kampanji, govorim i sada. I to je moja ljudska i nekakva moralna dužnost, koliko god danas taj pojam bio pohaban i izgažen - zaključio je Milanović.

Reakcija HDZ-a

- Od uobičajenih nasrtaja na HDZ i premijera Andreja Plenkovića čini nam se da je daleko veća vijest to što je PRH Milanović napao SDP-ove eurozastupnike jer su bili suzdržani po pitanju embarga za Izrael. Ustvrdio je da SDP ne zna gdje mu je glava. I odmah pohvalio možemovskog aktivista u Europskog parlamentu Gordana Bosanca jer je glasovao onako kako bi glasovala i komunistička Jugoslavija - da još uvijek postoji - objavio je HDZ na društvenim mrežama.

Oglasio se i SDP

Eurozastupnik Tonino Picula (SDP) se također oglasio o situaciji. Potvrdio je da su on i stranački kolege bili za usvajanje Rezolucije, no nije objasnio dio oko embarga i suzdržanosti, piše N1.

- Što se tiče glasanja o amandmanima koji spominju vojni embargo protiv Izraela, njihov sadržaj nije dio teksta same rezolucije te je kao takav bio izvan okvira glasanja. Dapače, u tekstu rezolucije za koji smo glasali o Gazi piše kako se potiče sve države članice da se usklade sa Zajedničkim stajalištem Vijeća o kontroli izvoza oružja i da dosljedno primjenjuju u njemu utvrđena načela te da se zaustavi izvoz oružja zbog rizika da će se roba koja se izvozi upotrijebiti za počinjenje ratnih zločina ili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava - navodi Picula.