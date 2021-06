Bojan Glavašević u ime Zeleno-lijevog bloka na početku sjednice Sabora osvrnuo se na izvještaj Europskog parlamentarnog foruma za seksualna i reproduktivna prava.

- U njemu raskrinkavaju mrežu financiranja društvenih i političkih organizacija čija je svrha unazaditi prava žena i LGBT osoba u svim državama EU pa tako i u Hrvatskoj. Od 2009. do 2018. ekstremističke i fundamentalističke organizacije poput "U ime obitelji", "Vigilare" i "Ordo iuris", primile su preko 707 milijuna dolara od privatnih financijera iz SAD-a, Ruske federacije i nekih EU zemalja - rekao je dodavši kako se godišnje financiranje za te organizacije u EU u istom periodu povećalo četiri puta.

- Izvješće otkriva kako najveći europski financijeri ovih štetočina dolaze iz Francuske, Italije, Njemačke, Španjolske, Poljske - rekao je istaknuvši kako se te udruge angažiraju svaki put prije izbora.

- A ove godine na lokalnim izborima dogodio se najbezobrazniji pokušaj utjecaja na ishode izbora do sada. Strana ekstremistička organizacija registrirana u Španjolskoj Citizens Go, koja je povezana s nizom ekstremističkim organizacija u Hrvatskoj, slala je našim građanima poruke u kojima su širili laži i mržnju protiv platforme Možemo i Tomaševića s ciljem podrške njegovom protukandidatu. Potpisivala ih je izvjesna Anamarija Marković, poznata javnosti kao inicijatorica peticije za zabranu iznajmljivanja apartmana gej osobama - istaknuo je.

Neovisno o političkim svjetonazorima, dodao je, demokracija se mora poštovati.

- Moraju se poštovati zakoni i Ustav i da se političke utakmice vode pošteno bez stranih utjecaja. Morali biste osuditi njihove metode koje su nezakonite i predstavljaju pokušaj hakiranja demokracije - poručio je i dodao kako će taj izvještaj poslati Državnom izbornom povjerenstvu, ali i SOA-i.

- Jer ovdje nije pitanje obrane konzervativnih vrijednosti nego demokracije i ustavno-pravnog poretka Hrvatske za koji su naši branitelji i civili ginuli, za koje je i moja obitelj ubijana - poručio je Glavašević.

Odmah mu je odgovorio Stjepo Bartulica u ime Domovinskog pokreta, čiji je šef Miroslav Škoro bio protukandidat na lokalnim izborima za zagrebačkog gradonačelnika.

- Čuli smo teške riječi o djelovanju nekih udruga, da su ekstremisti, fundamentalisti i da ne prihvaćaju demokratska načela. Mislim da je to jedna promašena teza. Da, živimo u slobodnom društvu, svatko se zalaže za ono što misli da je bitno u društvu, no čini mi se da su se određene strukture naviknule na dominaciju, hegemoniju i da sve što se usprotivi njihovoj agendi se mora frejmati kao nešto što ne spada u mainstream. To neće proći - poručio je dodavši kako se ovdje radi o zamjeni teza.

- Određene udruge cijelo vrijeme su podobne i u milosti svih struktura, od HDZ-a do ljevice i dobivaju novac poreznih obveznika i sad se osporava način financiranja drugih koji je uglavnom iz privatnih izvora - istaknuo je.

'Povjerenstvo postaje igračka u rukama vladajućih'

Zastupnica Centra, Dalija Orešković, komentirala je otvaranje postupka Povjerenstva za sukob interesa u slučaju novog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog imenovanja predsjednika i članova Uprave i Nadzornog odbora ZG Holdinga. Istaknula je kako imamo dva različita zakona koja propisuju različita djelovanja po tom pitanju.

- Povjerenstvo je 2013. zauzelo nedvosmisleno tumačenje da u slučaju kolizije dva pravna zakona iste pravne težine prednost ima onaj zakon koji je kasnije donesen, to je u ovom slučaju bio Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi pa se njemu dala prednost. I takvo stajalište bilo je primjenjivano od 2013. do danas, kroz dva ciklusa lokalnih izbora, kroz sve predmete - rekla je dodavši kako se sada nakon svih tih silnih godina dogodilo da je Povjerenstvo nakon prvog kruga lokalnih izbora 2017. donijelo uputu kojom za 180 stupnjeva zauzima potpuno drugačiji stav.

- Unatoč tom što je 2017. to isto Povjerenstvo uputilo Vladi i Ministarstvu pravosuđa teze za izmjenu zakona kojim predlaže da se članak 15., taj sporni članak koji je sada osnova za pokretanje postupka protiv Tomaševića po službenoj dužnosti, briše iz zakona. Takav stav bivšeg saziva Povjerenstva prihvatio je i novi saziv Povjerenstva. 25. svibnja su donijeli novo tumačenje, a pet dana kasnije upućuje Saboru izvješće Saboru za prošlu godinu u kojem ponovno ostaje kod svog stava da se članak 15. mora brisati iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Sve ovo upućuje na moju sumnju da je Povjerenstvo postalo igračka u rukama vladajućih - poručila je Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva na čijem je čelu sada Nataša Novaković.

Ako se prihvati ovo novo tumačenje, dodala je, moglo bi dovesti do blokade i usporavanja upravljanja u svih 576 lokalnih jedinica i do sprječavanja promjena.

- Ovakvu blamažu i sramotu u radu Povjerenstva nisam očekivala - poručila je naglasivši kako ne brani Tomaševića nego zakon i pravnu sigurnost.

'Nismo sposobni ni europske novce povući'

IDS-ov Marin Lerotić pozvao je Vladu na ubrzanje reformi.

- Hrvatska planira svoj gospodarski rast isključivo na europskom novcu, a svima je jasno da gospodarski rast koji leži isključivo na fondovima EU nije dugoročno održivo. Zabrinjava i to što EU novac nismo u stanju ni povući kako treba. Pojavile su se informacije da je Europska komisija revidirala Nacionalni plan oporavka i otpornosti i kako ćemo izgubiti milijardu kuna - rekao je dodavši kako ćemo novac izgubiti i zbog presude EU suda za ljudska prava u pogledu stanova koje koriste zaštićeni najmoprimci.

- Otvaraju se mogućnosti za sudske tužbe s enormnim odštetama jer država nije bila u stanju pronaći kvalitetna i provediva rješenja. I to će platiti građani. Zabijanje glave u pijesak doći će na naplatu svima nama jer nema vizije i ideje. Zapravo je ubrzanje ključnih reformi nužno ako želimo zauzeti mjesto među razvijenim zemljama. Korona kriza nam je pokazala kako nam je gospodarstvo oslonjeno na turizam osjetljivo na vanjske šokove i nismo izvukli nikakve pouke - poručio je.

'Most nije na prodaju'

Mostov Ante Kujundžić osvrnuo se na predstojeću konstituirajuću sjednicu skupštine Splitsko-dalmatinske županije na kojoj HDZ treba osigurati većinu i poručio kako Most nije na prodaju.

- Most na županijskoj razini neće držati ljestve onima, koji pozivajući se na vertikalu vlasti, gaze sve koji misle drugačije; onima koji godinama imaju ključ za otključati bolji život, ali ne žele to napraviti - poručio je dodavši kako Dalmacija ima najveću stopu nezaposlenosti i raseljenosti, najmanje povučenih sredstava iz EU, najveći broj ugašenih i opljačkanih pogona, neravnomjerna ulaganja, potpuno devastiranu imotsku i cetinsku krajinu.

- Znajmo jedno, na prodaju Most nije, a ideološkom foliranju, koje kod dijela birača još prolazi, dolazi kraj - rekao je.