Milanović: Sve oko premjera i ministra zaudara na već viđeno

O 'zlatnim pašnjacima' ministra uprave Lovre Kuščevića na Facebooku se oglasio i predsjednički kandidat Zoran Milanović.

- Sve ovo oko aktualnog premijera i njegovog ministra jako 'vjerodostojno' zaudara na već viđeno. Slučaj gašenja obiteljske tvrtke iz koje je prethodno do srži isisana sva supstanca, a naručitelji i državni proračun prevareni jest priča za sebe i njom neka se bave oni kojima je to u opisu posla. Nadalje, nemam ništa protiv toga da nečija priobalna djedovina, ali i neka druga, jednom postane građevinska zona. Ako je po zakonu i osnovama urbanizma - ok. Samo duboko jalna bića imaju s tim problem. Ali, ako je istina, ponavljam, ako je istina da su Kuščevići kupili obično šipražje od svog sumještanina, da bi to šipražje pravno/političkom alkemijom uskoro postalo pozlaćeno i stostruko vrednije, radi se o nečemu puno gorem. Takvu prijetvornost i vjerolomnost treba kazniti. Tu se ne radi o običnim, malim ljudskim slabostima - napisao je Milanović.

A pred premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrom uprave Lovrom Kuščevićem, je tjedan odluke. Prema najavama u utorak se trebaju sastati koalicijski partneri nakon što je HNS zatražio odlazak ministra Kuščevića iz Vlade.