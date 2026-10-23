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'PREVIŠE ŽIVIMO OD TURISTA'

Milanović u Makarskoj upozorio da je gospodarenje otpadom najozbiljniji izazov za Hrvatsku

Piše HINA,
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Milanović u Makarskoj upozorio da je gospodarenje otpadom najozbiljniji izazov za Hrvatsku
Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske povodom obilježavanja Dana Grada | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Predsjednik je komentirao incident s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću rekavši kako će to među hrvatskim ljudima stvoriti dodatnu količinu otpora, opreza i netolerancije prema takvim stvarima pa će se puno teže nešto takvo više ikada dogoditi u Hrvatskoj.

U Makarskoj je u petak svečanom sjednicom Gradskog vijeća​ obilježen Dan grada na kojoj je predsjednik republike Zoran Milanović upozorio da je odlaganje i gospodarenje otpadom trenutno najozbiljniji izazov za Hrvatsku.

Milanović je u prigodnom obraćanju ocijenio kako Hrvatska "i previše živi od turizma". Osim Dubrovnika, Splita, Trogira, Zadra i Šibenika ljudi u Hrvatsku iz Europe i svijeta uglavnom dolaze radi stvari kao što je Biokovo, dolaze radi sunca i mora, to je naša konkurentska prednost koju mnogi drugi nemaju. I to treba posebno štititi, poručio je.

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Komentirao je incident s ilegalnim odlaganjem otpada u Gospiću rekavši kako će to među hrvatskim ljudima stvoriti dodatnu količinu otpora, opreza i netolerancije prema takvim stvarima pa će se puno teže nešto takvo više ikada dogoditi u Hrvatskoj. 

"Zato je važno da odlaganju i gospodarenju otpadom pristupimo kao nečemu što je u ovom trenutku za Hrvatsku najozbiljniji izazov. To traje jako dugo, po mom sudu možda i predugo", rekao je.

Upozorio je da su javne nabave komplicirane, a traju godinu, dvije, tri, četiri. Rokovi su bitni jer nije isto je li sanacija sada, za godinu ili pet godina.

Zato se odlaganju otpada mora pristupati s posebnom odgovornošću i neprestano inzistirati na očuvanju prostora i prirodnog bogatstva. "Ne smijemo piliti granu na kojoj sjedimo", poručio je Milanović. 

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Također se  osvrnuo na povijesnu ulogu Makarske, podsjetivši da se među prvima u Dalmaciji upravo na njezinu području hrvatski jezik počeo koristiti u službenim institucijama. 

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović podsjetio je na brojne projkete koji su pokrenuti i nastavljeni u posljednjih godinu dana.

Završen je projekt Peškere i urbanog parka, u što je uloženo oko 7,5 milijuna eura, završen je i otvoren drugi vrtić, tako da svako dijete u Makarskoj ima mjesto u vrtiću, te su počeli radovi na makarskoj podružnici Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači.

Paunović je na kraju iznenadio prisutne na svečanoj sjednici - nakon prigodnoga govora zasvirao je trubu uz klavirsku pratnju Petre Šošić.

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