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6500 TONA OTPADA

Trebali početi u rujnu: Možemo upozorava da još nema sanacije odlagališta kod Benkovca

Piše HINA,
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Trebali početi u rujnu: Možemo upozorava da još nema sanacije odlagališta kod Benkovca
Benkovac: Opasni otpad u bivšem kamenolomu Kamen Amadeus | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Lokacija u Benkovcu povezana je s kriminalnim aktivnostima tvrtki para Šincek u okviru kojih je organizirano ilegalno odlaganje otpada u Gospiću i na drugim mjestima u Hrvatskoj, rekli su Možemovci.

Predstavnici Možemo upozorili su u petak da još nije počela sanacija nezakonitog odlagališta otpada na lokaciji bivšeg kamenoloma Kukalj kod Benkovca, na koje je, prema nalazu Uskoka, iskrcano 6500 tona mikroplastike i miješanog otpada, uz prisutnost teških metala. 

Lokacija u Benkovcu povezana je s kriminalnim aktivnostima tvrtki para Šincek u okviru kojih je organizirano ilegalno odlaganje otpada u Gospiću i na drugim mjestima u Hrvatskoj, rekli su Možemovci.

Koordinatorica lokalne grupe Možemo za Zadar Dunja Gusić upozorila je kako je u zadnjih nekoliko godina u bivši kamenolom Kukalj iskrcano 6500 tona mikroplastike i različitog miješanog otpada. Teški metali, kao što je antimon, već su prodrli izvan odlagališta otpada i u tlo, ustvrdila je.

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Iako su Zadarska županija i Grad Benkovac najavili početak sanacije u rujnu, do danas nema vidljivih aktivnosti niti informacija o dinamici radova, rekla je Gusić.

Silvana Čeko Jurišić, koordinatorica Možemo za Zadar, upozorila je na ekološku krizu na području bivše Tvornice glinice u Obrovcu, gdje se još od devedesetih godina nalaze crveni mulj, lužina i mazut.

“Već tridesetak godina ništa se ne događa u vezi sanacije crvenog mulja, lužine i mazuta. Još 1997. to je područje označeno kao crna točka, a sanacija je zaustavljena 2010. godine”, istaknula je Čeko Jurišić. 

Upozorila je kako ni danas ne postoji konkretan plan niti rok za završetak sanacije, unatoč najavama iz 2024. godine.

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Saborski zastupnik Marin Živković rekao je da Hrvatska postaje smetlište Europe jer uvozi otpad za koji nema kapaciteta za zbrinjavanje. Ilegalno odlaganje otpada u Benkovcu, Gospiću, Varaždinu i na drugim lokacijama nije stvar pojedinih osoba ili kriminalaca nego sustava, jer je način gospodarenja otpadom u Hrvatskoj izgrađen tako da se otpadna mafija može obogatiti, ustvrdio je.

Najavio je da Možemo nastavlja prikupljati prijave o ilegalnim odlagalištima diljem zemlje te je pozvao građane da se javljaju.

“Već su se javili građani s Ugljana, Iža, Biograda na moru i s područja Karina. Očekujemo prijave i s drugih lokacija. Pozivam sve građane da nam se jave putem maila otpad@mozemo.hr kako bi vidjeli što se stvarno događa”, kaže Živković.

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