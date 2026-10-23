Trebali početi u rujnu: Možemo upozorava da još nema sanacije odlagališta kod Benkovca

Predstavnici Možemo upozorili su u petak da još nije počela sanacija nezakonitog odlagališta otpada na lokaciji bivšeg kamenoloma Kukalj kod Benkovca, na koje je, prema nalazu Uskoka, iskrcano 6500 tona mikroplastike i miješanog otpada, uz prisutnost teških metala.

Lokacija u Benkovcu povezana je s kriminalnim aktivnostima tvrtki para Šincek u okviru kojih je organizirano ilegalno odlaganje otpada u Gospiću i na drugim mjestima u Hrvatskoj, rekli su Možemovci.

Koordinatorica lokalne grupe Možemo za Zadar Dunja Gusić upozorila je kako je u zadnjih nekoliko godina u bivši kamenolom Kukalj iskrcano 6500 tona mikroplastike i različitog miješanog otpada. Teški metali, kao što je antimon, već su prodrli izvan odlagališta otpada i u tlo, ustvrdila je.

Iako su Zadarska županija i Grad Benkovac najavili početak sanacije u rujnu, do danas nema vidljivih aktivnosti niti informacija o dinamici radova, rekla je Gusić.

Silvana Čeko Jurišić, koordinatorica Možemo za Zadar, upozorila je na ekološku krizu na području bivše Tvornice glinice u Obrovcu, gdje se još od devedesetih godina nalaze crveni mulj, lužina i mazut.

“Već tridesetak godina ništa se ne događa u vezi sanacije crvenog mulja, lužine i mazuta. Još 1997. to je područje označeno kao crna točka, a sanacija je zaustavljena 2010. godine”, istaknula je Čeko Jurišić.

Upozorila je kako ni danas ne postoji konkretan plan niti rok za završetak sanacije, unatoč najavama iz 2024. godine.

Saborski zastupnik Marin Živković rekao je da Hrvatska postaje smetlište Europe jer uvozi otpad za koji nema kapaciteta za zbrinjavanje. Ilegalno odlaganje otpada u Benkovcu, Gospiću, Varaždinu i na drugim lokacijama nije stvar pojedinih osoba ili kriminalaca nego sustava, jer je način gospodarenja otpadom u Hrvatskoj izgrađen tako da se otpadna mafija može obogatiti, ustvrdio je.

Najavio je da Možemo nastavlja prikupljati prijave o ilegalnim odlagalištima diljem zemlje te je pozvao građane da se javljaju.

“Već su se javili građani s Ugljana, Iža, Biograda na moru i s područja Karina. Očekujemo prijave i s drugih lokacija. Pozivam sve građane da nam se jave putem maila otpad@mozemo.hr kako bi vidjeli što se stvarno događa”, kaže Živković.