Benčić odgovorila Vučković: 'Za ilegalni otpad u Ježdovcu odgovorna je HDZ-ova Vlada'

Sandra Benčić (Možemo!) rekla je u petak da je ministrica Marija Vučković odgovorna za sanaciju Ježdovca jer se Vladu godinama upozoravalo da se tamo odlaže ilegalni otpad, no, ona nije ni na koji način pokušala uloviti organizirane kriminalce koji otpad tamo ilegalno odlažu.

Odgovarajući na objavu ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković da je oporba odgovorna za ilegalni otpad u Ježdovcu, Benčić je kazala da će rado, svaki tjedan držati press-konferenciju ispred njezina ministarstva kako bi je upozorila na to da je ona odgovorna sanirati Ježdovec.

- Vučković je odgovorna sanirati Ježdovec jer se ilegalno odlaganje otpada koje traje desetljećima na tom području događa na zemljištu Republike Hrvatske čija je HDZ-ova Vlada kroz različite institucije godinama upozoravana da se tamo ilegalno odlaže otpad. Ta je HDZ-ova Vlada znala da se tamo radi o organiziranoj kriminalnoj djelatnosti, ali ni na koji način nije pokušala uloviti organizirane kriminalce koji tamo godinama ilegalno odlažu otpad - uzvratila je Benčić ministrici.

Ministrici je poručila i da, ako ona misli da će jedinice lokalne samouprave – bilo da je riječ o Zagrebu, Bedekovčini, Donjem Miholjcu ili Pazinu – putem komunalnih redara s blokićem i kemijskom rješavati otpadnu mafiju, onda to znači da ne želi riješiti taj problem. Otpadna mafija se ne rješava blokićem i kemijskom nego represivnim aparatom – policijom, DORH-om i zatvorom, ustvrdila je Benčić.

- Da njezin šef, premijer Andrej Plenković želi igrati malo čvršće sa otpadnom mafijom, onda ne bi ni on niti ona izgovarali bedastoće poput toga da će komunalni redari ići u borbu s ljudima koji su ozbiljni i opasni kriminalci - kazala je.

Osvrnula se i na slučaj otpada u Gospiću te rekla da je svaki korak u cilju sanacije Gospića dobar, ali ono što nije dobro jest da je sanacija sada već trebala biti gotova.

- Trebala je biti gotova jer je trebala početi najkasnije 2024. kada je ova vlast saznala da se tamo odlaže opasni otpad - dodala je.

Benčić je navela i da premijer Plenković odbija odgovoriti na pitanje kada je saznao da se u Gospiću odlaže opasni otpad.

- O tome je lagao ili on ili ministrica Vučković jer je on rekao da je za to saznao ove godine, dok je ministrica Vučković kazala saznao u veljači 2025.. Neka se dogovore i usklade priče. Nas zanima kada je saznao jer iz toga proizlazi direktna politička odgovornost za nepokretanje sanacije - istaknula je.

Naglasila je da Plenković ne želi odgovoriti ni zašto je smijenio glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, a u odgovoru na to pitanje, kazala je, leži ključ njegove političke odgovornosti.

Hrvatska danas ima vlast koja smjenjuje ljude koji hvataju kriminalce

Osvrnula se također na najavu Domovinskog pokreta da će smijeniti državnog tajnika u MUP-u Tomislava Bilandžića te istaknula da je Bilandžić podržao policiju i da je to po zakonu.

- U ovom trenutku Hrvatska ima vlast koja smjenjuje ljude koji hvataju kriminalce i vlast u kojoj sudjeluju ljudi koji javno prozivaju policiju kad hvata kriminalce. Imamo vlast u kojoj su ljudi koji sada već danima na najgore moguće načine vrijeđaju, napadaju novinare i rade linč novinara koji izvještavaju o tome koje kriminalce policija lovi - ustvrdila je.

Benčić je poručila da je za građane Hrvatske bitno mogu li biti sigurni ako se napada one koji upozoravaju na kriminalce i one koji love kriminalce.

- Može li itko od nas biti siguran - dodala je.