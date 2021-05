Predsjednik RH Zoran Milanović ocijenio je prijedlog zamjenika predsjednika Vrhovnog suca Marina Mrčele da bi suci trebali birati predsjednik najvišeg suda potpuno besmislenim i opasnim.

"Ideju da se suci pojavljuju u prime-time i da govore kako bi trebao izgledati hrvatski Ustav, koji su uništili toliko puta, smatram da je vrlo opasno. Ja se ne usudim ići van s takvim idejama koje će promijeniti svijet, a jedan sudac, koji je očito tamo doživotno, to se usudi", rekao je Milanović u srijedu u Sisku.

Ističući kako sebe kao predsjednika republike ne vidi u ulozi predlagatelja Ustava, nego nekoga tko štiti Ustav, Milanović je dodao da je Mrčelin prijedlog "potpuno besmislen" i da toga nema nigdje u Europi.

"Ja mislim da svi suci u Hrvatskoj trebaju imati plavu kosu i plave oči, a žene zelene ili smeđe. Odakle ideja sucu da ide na televiziju i da propagira političke stavove? To je politički stav. Molim suce da ne govore o političkom sustavu u Hrvatskoj", nadodao je Milanović.

Negativno mišljenje o Đurđević Milanović "s radošću očekuje na prsa"

Predsjednik je i napomenuo da u Europskoj uniji način, metoda i izbor sudaca varira od države do države.

"To neka gospodin sudac i svi ostali pročitaju detaljno pa će vidjeti da nema jedinstvenog modela. Neka se stručnjaci počnu baviti nečime što je doista struka. U Njemačkoj je ta struka odraz kulture i politike koju ta država može izdržati. Problem sucu je što ja kao nestranačka osoba predlažem osobu koja je nestranačka osoba i njemu to smeta", rekao je Milanović.

Kazao je i da, kada dođe vrijeme reizbora, on neće za predsjednika Vrhovnog suda predložiti istu osobu više puta.

"Ne znam što vam znači da će doći vrijeme izbora. Ja neću istu osobu predložiti dva puta. Gospođa Đurđević se može vratiti zvanju profesorice u trajnom zvanju, to se ne može kupiti u kombiju u Dugopolju", rekao je.

Milanović je pridodao i da suca Mrčelu i "nekolicinu njih u tom dječačkom klubu na Vrhovnom sudu smeta što je prijedlog jedna žena koja je neovisna i razmišlja svojom glavom". "I to je to. Žao mi je, dečki. Njihovo negativno mišljenje o kandidatkinji s radošću očekujem na prsa", poručio je Milanović.

Afera Vjetroelektrane i kritike Mariću

Predsjednik se osvrnuo i na aferu "Vjetroelektrane" u kojoj je u proširenju istrage, pored bivše državne tajnice u Ministarstvu uprave i nekadašnje kninske gradonačelnice Josipe Rimac, zahvaćena i bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac.

Milanović je, nazvavši Josipu Rimac "madame Pompadour", kritizirao i ministra financija Zdravka Marića kojem je Rimac dogovorila sastanak s vlasnikom vjetroelektrane Milenkom Bašićem kako bi poduzetnik pokušao dobiti kredit od države.

"Ne ide to tako. Ja nisam državnog odvjetnika nikada primio u četiri oka, a još manje preko telefona. Očito s tim kreditom nešto nije bilo košer da su ga banke izbjegavale. Ovo što je madame Pompadour, bivša gradonačelnica Knina, rekla to je nevjerojatno. To su ljudi pod zaštitom zna se koga", ocijenio je Milanović i dodao da je Marić pogriješio još kada je imao kredit u Hrvatskoj poštanskoj banci (HPB).

"On je imao kredit za stan po kamati koja je bila manja od moje. On je dobio povoljan kredit kakve dobivaju samo zaposlenici i menadžment HPB-a. On je bio član Nadzornog odbora, otišao je Todoriću, a kredit zadržao. Što je to?", zaključio je Milanović.