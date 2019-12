Milanović vodi s gotovo 29%, odlično raspoloženje u Tvornici

Završila je kampanja, odnosno nije, bit će u svakom slučaju drugog kruga. Kampanje je završila, odnosno nije. Osjećam se rasterećeno, ali ne na način da nemam što izgubiti. Imamo svi skupa što za izgubiti, nego naprosto napravili smo sve, napravio sam sve, dao sam sve od sebe. Ljudi su to imali prilike vidjeti pa sad neka odluče, poručio je kratko Zoran Milanović jutros nakon što je glasao u OŠ Petra Zrinskog u Zagrebu.

Nakon toga je uhvaćen u kršenju izborne šutnje objavom svoje fotografije na Facebooku uz pitanje: 'A kako vi provodite ovo kišno jutro?'

U njegovom stožeru u zagrebačkoj Tvornici Kulture večeras su reporterke 24sata Snježana Krnetić, Nikol Zagrac te Azra Šarčević.

19:53

Prema najnovijim izlaznim anketama koje je objavila NovaTV, Zoran Milanović ima 28,69% glasova. Slijede Kolinda Grabar Kitarović s 25,63% te Miroslav Škoro s 24,26%.

19:51

Franko Vidović istaknuo je kako je on bio jedan od prvih u stranci koji je rekao da Zoran Milanović treba biti kandidat SDP-a.

- Mislim da je daleko najbolji kandidat. U odnosu na druge kandidate, on je mlazni avion. Mi nismo euforični, ne slavimo, imamo rezultat kakav smo očekivali i nadamo se da će ostati takav. Vjerujem da Zoran Milanović u drugom krugu može glatko pobijediti - istaknuo je.

19:48

SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan također je oprezna nakon izlaznih anketa, prema kojima Milanović vodi te poručuje da treba pričekati službene rezultate.

- Naravno da mjesta ima za zadovoljstvo, ali ne i za trijumfalizam. Očekujemo da će naš kandidat ući u drugi krug i dobiti glaosve svih onih koji su nezadovoljni dosadašnjim načinom rada predsjednice, kao i HDZ-a, stranke iz koje je potekla - istaknula je.

Zabrinjavajući trend, dodala je, što postotak desnice nije mali.

- Ako gledamo poruke koje je slao Miroslav Škoro, on se pozicionirao još desnije od predsjednice i to je zabrinjavajući trend. Mene uvijek zabrinjava kada vidim da Hrvatska tone u tom jednom konzervativnom smjeru, smatram da nam treba progresivan smjer jer svi ekonomski pokazatelji i iseljavanje ljudi iz Hrvatske i sve ono negativno što nosi ova Vlada i da treba potaknuti građane da izađu na izbore i glasaju u što većem broju za promjene, normalnu Hrvatsku - poručila je Borzan.

19:47

- Trend je dobar i vjerujem da će i nakon objave službenih rezultata Zoran Milanović biti prvi u Hrvatskoj što nam stvara dobru pretpostavku i za pobjedu na ukupnih izborima odnosno pobjedu u drugom krugu, izjavio je Siniša Hajdaš Dončić.

U drugom krugu, kaže, računaju na sve glasače koji bi htjeli "normalnog predsjednika te da Hrvatska konačno bude normalna država s predsjednikom koji zna koje su mu ovlasti i koji nas ne sramoti nego ima državnički gard".

Hajdaš Dončić zahvalio je svim biračima koji su izašli na izbore i glasali te poručio kako ovo nisu neprijateljski izbori te da svatko može izraziti svoj stav i glasati za svojeg kandidata.

Posebno je zahvalio biračima koji su zaokružili Zorana Milanovića i svim simpatizerima SDP-a te svima koji su aktivno sudjelovali u Milanovićevoj kampanji.

19:41

- Zahvaljujem svima koji su izašli na izbore. Vjerujem da se ovaj trend neće promijeniti. U drugom krugu očekujemo pobjedu Milanovića. Ne želimo da Hrvatska otkliže u desnicu već da se gradi u prijateljsku zemlju u kojoj ce se pobjeći od koruptivnog modela. Naša poruka u drugom krugu, je ako želite i dalje koruptivni model i predsjednicu koja pjeva USKOK-ovom optuženiku, ostanite kod kuće. Ako ne želite takvu Hrvatsku izađite na izbore i birajte Zorana Milanovića koji je za normalnu Hrvatsku, izjavio je Željko Jovanović, bivši ministar obrazovanja.

19:37

SDP-ov zastupnik Peđa Grbin istaknuo je kako su ovo vrlo važni izbori.

- Nažalost, još jednom biramo između normalne Hrvatske i povratka u nešto gdje nitko od nas Hrvatsku ne želi vidjeti. Ovo su izlazne ankete, treba pričekati službene rezultate, ali ako ovako ostane, bit ću zadovoljan, naravno da hoću - istaknuo je dodavši kako će se za drugi krug mobilizirati i ljevica i desnica.

- Ali ja vjerujem da u ovoj državi još uvijek itekako postoji većina koja Hrvatsku vidi normalnom državom, sređenom, progresivnom, koja je svjedočila svemu onome lošem što smo vidjeli na Pantovčaku zadnjih pet godina. Tri četvrtine građanki i građana koji su danas izašli na izbore, žele promjene onoga što su gledali proteklih pet godina. To mi daje dosta velike razloge da vjerujem da će se sličan rezultat ponoviti za dva tjedna - poručio je nakon izlaznih anketa.

19:27

Nakon izlaznih anketa, prema kojima Zoran Milanović vodi, šef njegova izvornog stožera Orsat Miljenić poručio je kako će 5. siječnja Milanović pobijediti.

- Ankete nisam do sada i neću ih ni sada komentirati. Naravno, ovo izgleda dobro i s ovim smo svi sretni. A kad bude konačno, onda možemo reći da je to to. Bilo kako bilo, iza nas je prvi krug kampanje, sve što smo radili više nego smo zadovoljni. Zadovoljni smo da se ta poruka koju je Zoran prenosio i za što se zalagao i za što je najavio da će se zalagati da je prihvaćena. Idemo petoga pobijediti - poručio je.

Na pitanje hoće li mijenjati taktiku ukoliko Milanović uđe u drugi, Miljenić je poručio da nema potrebe.

- Mi nismo ni do sada ni u jednom trenutku mijenjali taktiku. Osnovne poruke koje je slao od samog početka su više manje iste, Hrvatska u kojoj ćete se svi osjećati dobro, normalna Hrvatska, to je nešto što nema potrebe mijenjati. Njegov stav je vrlo čvrst i on ga je iznosio o svim pitanjima, za razliku od većine drugih kaniddata ni u jednom trenutku nije pobjegao ni od jednog novinarskog pitanja i ni od jedne teme. Tako će biti i do kraja. Ima stav i karakter to iznijeti i najbolji je izbor za predsjednika - naglasio je.

19:09

- Naravno da smo zadovoljni izlaznim anketama. Želim zahvaliti svima koji su u velikom broju izašli i pokazali da žele promjenu, kaže Nikola Jelić, glasnogovornik Zorana Milanovića.

- Očekujemo da Milanović ulazi u drugi krug i da će se tamo dogoditi glavna bitka.

19:05

Zoran Milanović se na Facebooku zahvalio svima na podršci, a posebno svim volonterima, promatračima i svom timu.

19:02

Na prve izlazne ankete, koji pokazuju da Milanović vodi, dvoranom se prolomio pljesak i uzvik oduševljenja "To!"

19:01

Prema rezultatima RTL-ovih izlaznih anketa, čiji su podaci prikupljeni do 18:00 sati, Zoran Milanović, predsjednički kandidat SDP-a ima 29,58%, aktualna predsjednica i HDZ-ova kandidatkinja za predsjednicu u novom mandatu Kolinda Grabar Kitarović dobiva 26,38% glasova, a nezavisni Miroslav Škoro 24,10%.

Ostatak liste:

Mislav Kolakušić - 5,82%

Ivan Pernar - 2,35%

Dalija Orešković - 3,28%

Dejan Kovač - 0,98%

Dario Juričan - 4,36%

Katarina Peović - 1,11%

Anto Đapić - 0,36%

Nedjeljko Babić - 0,4%

Simpatizeri SDP-a i Zorana Milanovića počeli su se oko 19 sati skupljati u Tvornici kulture, ali je još uvijek poluprazno. Tim izbornog stožera je u drugoj prostoriji, a obraćanje Milanovića i predsjednika SDP-a Davora Bernardića očekuje se iza 22 sata.

18:44

Među prvim gostima u Tvornici su Siniša Hajdaš Dončić te glasnogovornik Zorana Milanovića, Nikola Jelić.

18:35

U stožer još nisu počeli pristizati simpatizeri. Zasad su tu samo novinari.

17:55

Kod predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića traju pripreme za doček rezultata u Tvornici kulture. Za sada još nikoga od simpatizera i članova SDP-a nema, a na stolu ih čekaju peciva i kroasani.

Simpatizeri Zorana Milanovića večeras će u Tvornici moći jesti samo pekarske proizvode. Posluga nam je rekla da su na predstavljanju kandidature servirali plate. No, tada je bilo 600 ljudi, a danas ih se očekuje 1500.

- Ali, bolje išta nego ništa, rekla nam je žena koja će posluživati goste.

