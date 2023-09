Milanović Vučiću: Srbija je svjesna da je Kosovo realnost, nije lako, morat će se priviknut

Opet je zaiskrilo na relaciji Zagreb - Beograd.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić narugao se u četvrtak hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću koji je na Općoj skupštini UN-a zatražio da se prizna neovisnost Kosova. U govoru je izrazio zabrinutost zbog novih događanja u odnosima Kosova i Srbije, što se Vučiću nije baš dopalo.

- Evo, vidim ovih 100 zemalja stalo u red da poslušaju Milanovića, sve se guraju. Eno tamo kažu: ‘Pozvao nas Milanović, pa stojimo da potpišemo za nezavisno Kosovo’. Vidjela žaba da se konj potkiva, pa i ona nešto da kaže po tom pitanju - kazao je Vučić, pišu srpski mediji.

Sad je stigao odgovor iz Milanovićeva ureda. Kosovo je realnost i Srbija će se morati priviknuti na to iako nije lako, stoji u naslovu dokumenta.

Predsjednik Milanović je komentirao izjavu srpskog predsjednika Vučića vezanu uz poziv Milanovića članicama UN-a da se prizna Kosovo kao državu. Osim što je pozvao Srbiju i Kosovo da se drže dogovora i onoga što je potpisano, Predsjednik Republike je kazao kako “podupire pravo albanskog naroda na Kosovu i kosovske države na opstojnost, kao što podupire i njihovo članstvo u Ujedinjenim nacijama”. „Srbija to može opstruirati, to već i radi, ali Srbija je svjesna da je Kosovo realnost. Nije lako, ali morat će se priviknuti na to“, naglasio je predsjednik Republike, stoji u priopćenju.

Osvrnuo se i na Komšićev kontroverzni govor.

”To je bio privatan govor, Komšić ne govori u ime države ili svih građana. To što je govorio u UN-u je loše jer to su izjave koje kod neupućenih, a takvih ima, izazivaju grozne asocijacije. Između ostalog, uspoređivao je Plenkovića s Putinom jer nije priznao idiotsku presudu suda u Strassbourgu. Ti suci se igraju mirotvoraca, prije su imali određenu funkciju, ali ovo što sada rade, a posebno s BiH, koordinirana je akcija između Komšića i njemu sličnih iz međunarodne zajednice. Presude su idiotske i opasne jer se presudama pokušava promijeniti mirovni sporazum iz Daytona. To je nemoguće. To je put u sukob”, rekao je predsjednik Milanović komentirajući izjavu člana Predsjedništva BiH Željka Komšića u UN-u.

Podsjećajući na ranije presude tog suda, predsjednik Milanović je upozorio kako se novom presudom sada kompromitiraju prava triju konstitutivnih naroda u BiH. “Dogovorom triju naroda prestao je rat i toga se trebamo držati ako ne želimo da se nešto slično ponovi, a ne baviti se sabotažama s ciljem da se netko progura u Predsjedništvo BiH i pokrade cijeli jedan konstitutivni narod. Time se pokušava natjerati Bosnu i Hercegovinu da promijeni svoj Ustav – to je nemoguće i za to nema većine. Sud u Strassbourgu u koordinaciji s Komšićem i dijelom Brisela vrši pritisak na konstitutivne narode u BiH da promijene Ustav koji su krvlju izborili. To neće nikada proći dok sam ja politički živ”, poručio je predsjednik Milanović i dodao kako se nada “da će tako djelovati i ova Vlada ili ona koja dođe nakon novih izbora”.