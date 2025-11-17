Milanović neće biti na Danu sjećanja u Vukovaru: Evo zašto

Predsjednik Zoran Milanović zbog akutne upale dišnog sustava neće prisustvovati obilježavanju stradanja Hrvata u Vukovaru i Škabrnji. Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u utorak 18. studenoga, u Vukovaru sudjelovat će izaslanici Predsjednika Republike Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike i Marijan Mareković, savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata.

