Milanović neće biti na Danu sjećanja u Vukovaru: Evo zašto
Zbog zdravstvenih tegoba (akutne upale dišnog sustava), predsjednik Republike Zoran Milanović nije u mogućnosti osobno sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, priopćili su iz Ureda predsjednika RH.

Predsjednik Zoran Milanović zbog akutne upale dišnog sustava neće prisustvovati obilježavanju stradanja Hrvata u Vukovaru i Škabrnji. Na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u utorak 18. studenoga, u Vukovaru sudjelovat će izaslanici Predsjednika Republike Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike i Marijan Mareković, savjetnik Predsjednika  za veterane Domovinskog rata.

