ZOKI KOD SUSJEDA FOTO Milanović posjetio Hrvate u Mađarskoj. Najviše ga je oduševila jedna stvar

Milanović i mađarski predsjednik Tamas Sulyok u subotu su prvo posjetili mađarsku manjinu u Hrvatskoj, odnosno u Bilju i Kopačevu u Baranji. Potom su se uputili u Pečuh gdje su u koncertnoj dvorani Kodaly, smatranoj jednom od najljepših u Mađarskoj, sudjelovali na obilježavanju 30. obljetnice Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj (HDS) i 35. obljetnice Saveza Hrvata u Mađarskoj.