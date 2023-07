Milanović žestoko: Plenković bezobrazno manipulira. To je zbilja uvreda zdravog razuma!

Ured Predsjednika Republike obavijestio je MUP o dolasku Milorada Dodika, Andrej Plenković manipulira kad tvrdi drugačije, stoji u priopćenju pristiglog iz ureda predsjednika Zorana Milanovića.

- Predsjednik Vlade Andrej Plenković požalio se danas kako nije znao za dolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Hrvatsku, točnije na Hvar, gdje je održao radni sastanak s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Od njega očekivana, ali ipak bezobrazna manipulacija - navodi se u priopćenju.

- Najprije činjenice: Ured predsjednika Republike Hrvatske obavijestio je Ministarstvo unutarnjih poslova RH, odnosno nadležnu Upravu za granice MUP-a o dolasku gospodina Dodika. MUP je postupio po proceduri, osigurao i proveo graničnu kontrolu prilikom dolaska gospodina Dodika u Hrvatsku budući da je dolazio iz BiH koja nije članica Schengena. Dakle, sve je bilo po proceduri. I onda Andrej Plenković kaže da on ne zna ono što zna MUP, ministarstvo koje potpuno kontrolira HDZ. To je zbilja uvreda zdravog razuma jer Andrej Plenković je privatizirao i sebi podredio skoro sve državne institucije, čemu svjedočimo svakodnevno. Vjerovati da MUP nije obavijestio Andreja Plenkovića o dolasku Milorada Dodika u situaciji kad je ta informacija odmah došla čak i do dijela medija - koji su spremi s kamerom čekali na Hvaru - zbilja može samo netko naivan i neupućen u model njegovog vladanja. Model koji su zadnji na svojoj koži osjetili pravosudni službenici i namještenici koje je Andrej Plenković bahato iscrpljivao i odbijao samo zato kako bi svima pokazao tko je taj koji odlučuje o svemu - stoji u priopćenju iz Milanovićeva ureda.

- Nisam znao. To je vrlo neobična situacija, ja nemam utjecaj na to koga predsjednik Republike poziva u Hrvatsku, ima puno pravo i slobodu da to radi, ovdje se radi više o tehnologiji tog putovanja. I ja sada, recimo, očekujem hitnu inicijativu oporbe da se sazove izvanredna sjednica Sabora i da se raspravi tema kako je netko bez odgovarajuće diplomatske note, koju obično u ovakvim situacijama šalju veleposlanstva država iz kojih njihovi čelnici dolaze, i da se detaljno traži očitovanje predsjednika kako je to moguće da mu je gost došao bez najave uobičajenim putem - poručio je premijer.

Na pitanje je li MUP imao informaciju o tome, zbog ulaska u hrvatski zračni prostor, tj prelaska šengenske granice, Plenković je kazao da nije imao na način koji bi bio normalan.

- Da su država, sve njene službe, diplomatske službe, policija, kontrola leta, Hrvatska vojska, svi koji to trebaju znati, bile pitane za uobičajene dozvole, sve bi bile odobrene, tako da mi ovo nekakvo mistično dolaženje djeluje malo van uobičajenih okvira. Ali, eto, kad imate ljude koji ne poštuju ni vlastiti Dan državnosti, onda im valjda može u goste dolaziti bilo tko, bilo kako i bez najave - dodao je.

Dodik je došao letjelicom Republike Srbije, a premijer je istaknuo kako vidio u medijima da je to rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Meni nije bilo poznato s čijim helikopterom dolazi i kako dolazi. Apeliram na sve vas, imate puno pravo, da sve te detalje onaj tko je Dodika zvao i objasni - naglasio je premijer.