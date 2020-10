Milanović o Plenkoviću: Jadan čovjek. Šmrkavac? Ne vrijeđa me. To je kad ne znaš jezik

Predsjednik Vlade mora suverenije vladati hrvatskim jezikom. To što je rekao ne znači ništa, rekao je u Čakovcu Zoran Milanović na izjave premijera da on relativizira napad na Markovu trgu

<p>Kojim sam to riječima 2016. godine zasijao sjeme mržnje?, poručio je predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> u Čakovcu premijeru <strong>Andreju Plenkoviću </strong>kojeg je opet prozvao te rekao da ovi sukobi između njih dvojice nisu prepucavanje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milanović je i u subotu napao Plenkovića</strong></p><p>- Ne možemo to zvati prepucavanjem jer sam na dan napada ponudio suradnju i rekao što mislim. Složio sam se s njim, da nam u tom trenu ne treba sjednica Vijeća nacionalne sigurnosti - rekao je Milanović i nastavio:</p><p>- Što je relativiziranje uloge predsjednika države? To morate pitati stručnjaka za hrvatski jezik Andreja Plenkovića. Ako relativizacija nije ispravna, je li apsolutizacija ili totalizacija ispravna? - pitao je Milanović.</p><p>- Moja supruga je prošla tamo dvije minute prije napada, to nisam prije dva dana spominjao - rekao je.</p><p>- Tko je rekao da zgradu Vlade konačno treba štititi? Ili možda on relativizira funkciju predsjednika Vlade jer ništa ne zna, ništa ne čini - kaže predsjednik koji želi sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost kako zakon nalaže.</p><p>- Ja mogu sad sjesti u auto i doći u Zagrebu, nikakav problem - rekao je predsjednik.</p><h2>'Ovo je napad na policajce, ne na Vladu'</h2><p>Rekao je i kako je snimku vidio odmah, pa ga još više čudi što priča premijer. Kaže i kako se tu ne radi o napadu na Vladu već o napadu na policajce koji, rekao je, "rade za manju plaću od napadača".</p><p>- Napad ima elemente terorizma, ali to je bio usamljeni napadač. To s ozbiljnom organizacijom nema nikakve veze - kaže Milanović. </p><p>Ponovno je komentirao i situaciju oko sjednice Nacionalnog vijeća za sigurnost i hoće li je biti.</p><p>- To pitajte premijera, pitajte što sam govorio 2016. u protivnom ne govori istinu. Ja ne stojim na putu funkcioniranju zakona. Sve je relativno osim hrvatske države i njene sigurnosti, ja mu se nudim da napišem draft na tu temu. Predsjednik Vlade mora suverenije vladati hrvatskim jezikom. To što je rekao ne znači ništa. Ja relativiziram napad na Banske Dvore? Time što sam mu rekao da treba napraviti što je trebalo odavno, ograditi zgradu Vlade - rekao je.</p><p>Dodao je i da je snimku trebalo objaviti javno, a da je ovo na granici terorizma, dok će DORH odlučiti kako će kvalificirati napad.</p><p>Komentirao je i prozivke da kod afere oko Josipe Rimac nije bio glasan kao oko Janafa.</p><p>- Počet ću se ponašati kao seoski učitelj. Zašto nisam bio tako glasan? Što sam trebao biti glasan? To su njegovi kadrovi, ne moji kadrovi - kazao je.</p><p>- Kad smo kod nejasnog komuniciranja neka kaže jasno na što misli da sam 2016. godine pustio duha iz boce. Ja mislim da su 2012. pustili duha iz demižonke, da je na tom zloduhu ušao u parlament pa postao predsjednik stranke - kazao je.</p><p>- Nisam agresivan. Jadan čovjek. Pitajte ga što sam mislio pod time. Jesam dodjeljivao poslove u Janafu? Kakva je to aluzija? Neka Plenković kaže što misli, što sam 2016. govorio u kampanji. Vidim da se izmjenjuju izmjene Zakona o telekomunikacijama, to je trebalo davno napraviti ,podrška Vladi, ali strogo ćemo gledati izmjene zakona. Kontrola da ali i sloboda. Izmjene zakona moraju biti rezultat minuciozne rasprave, a ne DORH. Plenković je bio novi premijer, a sad više nije novi - kazao je.</p><h2>Šmrkavi i guslari</h2><p>Na pitanje vrijeđa li ga što je premijer Vlade rekao da bi ga mogao nazvati 54-godišnjim šmrkavcem, Milanović se nasmijao i rekao da ga to ne vrijeđa. </p><p>- To je da stanete i pogledate. Ja jesam stariji od njega tri godine, dosta iskusniji. Više sam vidio i kao predsjednik velike stranke i kao državnik. I nudim suradnju, na dan napada i poslije njega.</p><p>- Narikač i guslar, to je zezanje. A šmrkavac je... to je kad ne znaš jezik pa se ne možeš ničega drugog sjetiti... Čaršija će vidjeti na kraju - nastavio je Milanović.</p><p>Zabrinjava ga situacija s koronom u Hrvatskoj. </p><p>- Kad odem kod mame nosim masku. Što sad ako se nekome ovdje utvrdi da je nositelj koronavirusa? Pozivam vas sve da pogledate na Wikipediji honkoška gripa iz 1968. i kakve je posljedice ostavila. Jako poučno, umrlo je gotovo dva milijuna ljudi. Stalno pokušavam spoznati nešto novo i povući neku paralelu", kaže Milanović, dodajući da treba stalno slušati struku. No, spomenuo je i da Miroslav Radman, ugledni znanstvenik, govori sve suprotno od vladinih stručnjaka. </p><p>Komentirao je Inicijativu tri mora i rekao da živcira Njemačku, a da je Rusi ignoriraju.</p><p>- Protiv toga sam da Hrvatska da lipe za tu inicijativu, prije nego vidimo za što i kada - rekao je Milanović i dodao da Inicijativa nudi to da Hrvatska mora kupovati američki plin.</p>