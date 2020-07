Milanović zove Austrijance na ljetovanje: 'Ljudi, čekamo vas. Sigurnije je da ne može biti'

<p>Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je u Beču pozvao Austrijance da ljetuju u Hrvatskoj, rekavši da je njezina obala koju tradicionalno posjećuju brojni Austrijanci sigurna "da sigurnija ne može biti". </p><p>"Htio bih ovdje iskoristiti priliku da prije svega pozovem austrijsku javnost i građane u Hrvatsku kao goste”, izjavio je Milanović u Beču nakon susreta s austrijskim i slovenskim kolegom.</p><p>Istaknuo je da je Hrvatska sigurna što se tiče koronavirusa, a da su ekscesi koji se pojavljuju u svim zemljama "relativno ili apsolutno mali” u Hrvatskoj. </p><p>"Obala je velika, rijetko naseljena i malo je ljudi. Da ne zvuči previše patetično, čekamo vas. Sigurnije je da ne može biti”, naglasio je hrvatski predsjednik i dodao da "govori racionalno i da to može potkrijepiti”. </p><p>Austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen je naglasio kako je u interesu triju država da granice ostanu otvorene i da kao Tirolac "ima puno razumijevanja za ljudi koji hoće ići na more”.</p><p>Austrijsku novinarku zanimalo je koliko su točne tvrdnje da je Hrvatska sigurna zemlja pošto testira četiri puta manje od Austrije. </p><p>Milanović je rekao da se "doista premalo testira", no da su hrvatske bolnice neopterećene te da je vrlo mali broj ljudi na respiratorima, manje nego u prošlogodišnjoj sezoni gripe. Dodao je i kako je opća stopa smrtnosti u Hrvatskoj niža u odnosu na prošlu godinu. </p><p>Slovenski predsjednik Borut Pahor naglasio je kako su njegova zemlja, Austrija i Hrvatska pokazale da je moguće relativno normalno živjeti s koronavirusom, s otvorenim granicama i nastavkom gospodarskih aktivnosti. </p><p>"Ljudi se drže mjera ako se pokaže da su one od vitalnog značaja”, rekao je Pahor nakon sedmog susreta triju čelnika u formatu trilaterale koji se prvi put održao 2014. u austrijskoj prijestolnici. </p><p>Van der Bellen je rekao kako tri zemlje dijele interes da ne dođe do propasti turizma te da je austrijska ekonomija ovisna o susjednim gospodarstvima. </p><p>"Mnogi u Austriji nisu svjesni koliko smo gospodarski isprepleteni s drugim zemljama poput Hrvatske, Slovenije ili Slovačke. U našem je interesu da se gospodarska kriza što prije svlada i u tim zemljama”, istaknuo je Austrijanac. </p><p>Naglasio je i pitanje klimatske krize, poručivši kako će se "pronaći cjepivo protiv covida-19, no ne i protiv klimatske krize koju ćemo morati svladati sami”. </p><p>"U idućim godinama ćemo se morati baviti s oba problema. No to nosi i prilike za obnovu Europe na održivi način”, rekao je austrijski predsjednik koji je na tu dužnost došao kao kandidat Zelenih. </p><p>Veći angažman po pitanju zelenih politika najavio je i Milanović, poručivši kako će koronavirus proći, no da su problemi koje svijet ima zbog klimatskih promjena toliki "da ni u jednom trenutku ne treba prestati razmišljati o njima”. </p>