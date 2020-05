Milanovićev potez skandalozan, Ustav i zakone treba poštivati

Vladimir Šeks poručio je u subotu Zoranu Milanoviću da se i predsjednik države treba pridržavati Ustava i zakona, a njegovu izjavu da je ponovno obilježavanje Dana državnosti 30. svibnja predizborni skup i ispunjeno obećanje jedne političke stranke nazvao je skandaloznom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- To je nešto skandalozno, nečuveno i neozbiljno od predsjednika Republike. Pojedinac može imati mišljenje o nekom zakonu, ali zakon se treba poštivati i respektirati - rekao je bivši predsjednik Hrvatskog sabora i jedan od tvoraca prvoga hrvatskog Ustava u izjavi za RTL televiziju.

Predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je na obilježavanju Dana državnosti samo sudjelovao na polaganju vijenca na groblju Mirogoju, rekao je da on ne bojkotira obilježavanje te ustvrdio da je riječ o predizbornom skupu i obećanju jedne političke garniture koju oni sad ispunjavaju.

Izjavio je da je na današnji dan prije 30 godina demokratskim načinom konstituiran višestranački Sabor u kojem je apsolutnu većinu imala politička opcija za koju je glasala relativna manjina hrvatskih građana. Po njegovim riječima, to onda ne može biti praznik svih, jer je bilo i drugih političkih opcija.

Šeks je nakon te izjave pozvao na opoziv predsjednika Republike, a Milanović mu je odgovorio "neka pokrene" te je dodao da će onda "možda netko i pokrenuti istragu o odgovornostima za zločine u Osijeku za vrijeme rata".

Šeks tu izjavu smatra krajnje neozbiljnom i neodgovornom.

- To je poruka hrvatskom pravosuđu da je neke nedužne ili nevine dovodilo pred sud ili osuđivalo. A njegova tvrdnja da bih ja trebao možda odgovarati za neke zločine, on priželjkuje ono što je JNA i vojno tužiteljstvo podiglo protiv mene optužbe. On priželjkuje ono što priželjkuje Beograd i JNA i Srbija. Žalosno i bijedno - ustvrdio je Šeks.

Na pitanje hoće li on pokrenuti opoziv predsjednika Republike, Šeks je objasnio da "nije govorio da će on pokrenuti opoziv", nego da je govorio o predsjednikovoj povredi Ustava.

- Predsjednik Republike je vrhovni čuvar Ustava i zakonitosti. Svatko je dužan držati se Ustava. Ako Hrvatski sabor kao zakonodavac donese neki zakon, onda ga se i predsjednik Republike treba pridržavati. Ne mora se s njime slagati, ali ne može ga ignorirati i upućivati poziv građanima - naglasio je Šeks.

Na tvrdnje novinara da predizborna kampanja službeno nije ni počela, a da je razina komuniciranja pala na niske grane, Šeks se nije složio.

"Od strane HDZ-a nije pala na nikakve niske grane, nego je na vrlo pristojnoj razini. HDZ se napada beskrupulozno, s uvredljivim klevetničkim izjavama, a u tu se kampanju uključio i Milanović", zaključio je Šeks.

Tema: Hrvatska