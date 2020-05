Jandroković: Nadam se da će i Milanović prihvatiti ovaj datum

Radostan sam što 30. svibnja ponovno obilježavamo Dan državnosti. To je dan kada je prije 30 godina konstituiran prvi višestranački, demokratski izabran Hrvatski sabor i to je bio prvi korak ka slobodi, neovisnosti, samostalnosti i iz tog razloga držim da je opravdano da ponovno obilježavamo baš 30. svibnja Dan državnosti, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u subotu nakon polaganja vijenaca na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića da 30. svibnja nije Dan državnosti te da se radi o HDZ-ovu privatluku Jandroković nije htio komentirati.

- To su njegove odluke, ne želim svaku komemoraciju, svaki dan kada nešto obilježavamo ili slavimo pretvarati u polemiku sa predsjednikom Republike. S njime možemo polemizirati sve druge dane. Na današnji dan sjećam se tog važnog datuma iz hrvatske povijesti, koji po mojem mišljenju zaslužuje biti Dan državnosti, sjećam se hrvatskih branitelja i predsjednika Tuđmana i nadam se da će to postati opće mjesto i da će i predsjednik Republike, sukladno zakonu prihvatiti obilježavanje ovoga dana na adekvatan način - rekao je.

Na pitanje vodi li predsjednik Milanović predizbornu kampanju umjesto SDP-a, Jandroković je poručio kako predsjednik Republike treba biti predsjednik svih hrvatskih građana.

- U predstojećoj kampanji, naši politički suparnici su političke stranke koje bi željele doći na mjesto HDZ-a, a neće uspjeti - rekao je.

'Nitko nije iznad zakona'

Jučerašnja uhićenja niza HDZ-ovih dužnosnika, naglasio je Jandroković baš kao i Plenković, neće naštetiti HDZ-u prije izbora.

- Podržavamo rad institucija hrvatske države, nitko nije iznad zakona, bio on član bilo koje stranke. Mislim da je to pokazatelj da institucije rade i u svakoj situaciji kada se prekrši zakon i dođe do zlouporabe položaja, posebno onih na političkim pozicijama, država treba raditi - rekao je.

Ovdje nema odgovornosti politike, poručio je na pitanje jesu li HDZ i Vlada pogriješili imenovanjem Josipe Rimac za državnu tajnicu unatoč aferi s kućom, koju joj je država dodijelila.

- Trebamo vidjeti najprije što se točno događalo, ali ovdje se vidi da se radi o individualnoj odgovornosti, da ovdje ima poduzetnika, onih koji su bili na državnim dužnostima, tako da bih ovo tretirao na taj način. Ne možemo preuzimati bilo kakvu kolektivnu odgovornost, ovdje se radi o pojedinačnim činovima za koje oni, ako jesu bili umiješani, moraju odgovarati - poručio je.