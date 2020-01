Milanoviću, Kolindi i Škori, država vraća 3,1 milijun kuna

Ukupno 3,1 milijun kuna mogla bi izdvojiti država iz svog proračuna za naknadu troškova izborne promidžbe za troje, od ukupno 11 predsjedničkih kandidata, Zorana Milanovića (SDP), Kolinde Grabar-Kitarović (HDZ) i Miroslava Škore (nezavisni).

Za oba izborna kruga Milanoviću bi mogla uplatiti 1, 2 milijuna kuna naknade, Grabar-Kitarović 1.080.000 kuna, a Škori za troškove prvog izbornog kruga 827.000 kuna naknade.

Ne bude li Državno izborno povjerenstvo (DIP) tijekom svog nadzora imalo prigovora na njihove financije, spomenuta bi im sredstva na račune mogla 'sjesti' sredinom ožujka.

Troje od 11 kandidata ima pravo na naknadu

Prema Vladinoj odluci, pravo na naknadu izbornih troškova u prvom krugu predsjedničkih izbora imaju kandidati koji osvoje 10 i više posto glasova, a to je troje navedenih, od ukupno 11 kandidata koliko ih se natjecalo.

Kandidatu koji osvoji najviše glasova, u ovom slučaju Milanoviću, pripada milijun kuna naknade, ostalim kandidatima koji su dobili više od deset posto glasova pripada iznos razmjeran broju dobivenih glasova, podsjetili su u utorak iz DIP-a.

Taj se iznos računa po formuli u kojoj se milijun kuna dijeli s brojem glasova pobjednika, a potom cijena jednoga glasa množi s brojem glasova ostalih kandidata.

S obzirom da je Milanović u prvom krugu dobio 562.783 glasova jedan glas 'vrijedi' 1,77 kuna, pa kad se taj iznos pomnoži sa brojem glasova koje su dobili Grabar-Kitarović (507.628) i Škoro (465.704) na njihove bi račune država trebala uplatiti 902.000 odnosno 827.500 kuna.

Milanoviću i Grabar-Kitarović, koji su ušli u drugi izborni krug, iznos iz prvog kruga povećava se za petinu, pa bi Milanović u konačnici trebao dobiti 1, 2 milijuna, a Grabar-Kitarović 1.080.000 kuna naknade.

Tim će iznosima, sasvim sigurno, moći pokriti dio izbornih troškova, u kojem postotku ovoga je trenutka teško precizirati. To bi se pobliže trebalo znati početkom veljače, odnosno nakon što DIP-u dostave završna financijska izvješća o promidžbi, rok za to im je zaključno do 4. veljače.

Kolakušić potrošio 24 kune, Peović u 'plusu'

Za devet predsjedničkih kandidata koji nisu ušli u drugi krug rok za dostavu financijski izvješća DIP-u istječe noćas u ponoć. Svoje završna izvješća u DIP-ov informacijski sustav za nadzor financiranja unijelo je dvoje kandidata: nezavisni Mislav Kolakušić i kandidatkinja Radničke fronte (RF)i Socijalističke radničke partije (SRP) Katarina Peović i financijski gledano, nemaju razloga za nezadovoljstvo.

Kolakušić je, naime, prijavio da je na izbornu promidžbu potrošio 24 vlastite kune, koliko su mu iznosili i primitci. Te 24 kune čine troškovi bankarskih usluga.

Kad podvuče crtu, Peović je izbornu promidžbu zaključila s 'plusom' od 15. 300 kuna, toliko, naime, iznosi razlika između primitaka (120.000) i troškova (104. 000) promidžbe. Većinu sredstava, 94.000 kuna, dobila je od dviju stranaka koje su je predložile, 26.000 od donatora, fizičkih osoba.

Glavninu njenih troškova čine troškovi oglašavanja, na društvenim mrežama 30.000 kuna, radijsko oglašavanje 24.500 kuna, na službena putovanja diljem Hrvatske potrošila je 12.500 kuna.

U srijedu izvješća sedam kandidata

Koliko su potrošili Nedjeljko Babić (HSSKŠČ), Anto Đapić (DESNO), Ivan Pernar (SIP) te nezavisni Dario Juričan, Dean Kovač, Dalija Orešković i Miroslav Škoro vidjet će se u srijedu.

S obzirom da svoja završna izvješća moraju u DIP-ov sustav unijeti noćas do ponoći, DIP će ih već u srijedu ujutro, prvog radnog danas nakon unosa, objaviti na svojoj mrežnoj stranici i tako učiniti dostupnim i široj javnosti. Tada će se sasvim pouzdano znati koliko je svatko od njih 'uložio' i potrošio u promidžbu.

Svaki od devet kandidata iz prvog izbornog kruga na promiždu je mogao potrošiti po osam milijuna kuna, Milanović i Grabar-Kitarović, koji su ušli u drugi krug, po 9, 6 milijuna kuna.

