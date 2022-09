Milatić: Inspektorat će se baviti s onima koji maknu proizvode s polica. A šećera će sigurno biti...

Državni tajnik ministarstva gospodarstva, Ivo Milatić gostovao je u emisiji Dobro jutro Hrvatska na HRT-u i komentirao mjere koje je donijela Vlada, odnosno devet namirnica kojima su ograničili cijene.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Radi se o klasičnih devet namirnica s kojima sindikati računaju najosnovniju košaricu gdje se računa standard građana, a i nalaze se i u strateškim robnim zalihama. Sve države svijeta, pa tako i Hrvatska baš ove namirnice imaju u strateškim robnim zalihama. Dakle, ako se njihova cijena fiksira to će doprinijeti građanima na njihovoj kupovnoj moći - rekao je Milatć.

Na pitanje što s vlasnicima dućana koji su zaključili da im je jeftinije ne imati te zaštićene proizvode na policama nego ih imati u slobodnoj prodaji, odgovorio je da će se s njima pozabaviti državni inspektorat.

- Očito će se s njima morati pozabaviti državni inspektorat jer to nije u redu, ako je Vlada to odredila. U konačnici svi mi moramo biti društveno i socijalno osjetljivi. Svi mi idemo u dućane i jednostavno mene nitko ne može uvjeriti da su neke stvari poduplali i ide na cijenu energenata - zaključio je državni tajnik pa komentirao je li kod nas moguće da kao druge države da ostanemo bez šećera na policama s obzirom na to da imamo samo jednu šećeranu u Hrvatskoj.

- Šećera će prema mojim informacijama biti. Svi naši lanci su opskrbljeni i oni imaju dobavne lance, a šećera u Europi ima čak i viška. To je i razlog zašto je Hrvatska s tri šećerane došla na jednu. I nismo na jednoj jer je to bio nečiji hir već je to bila potreba, u suprotnom bi sve tri šećerane propale - rekao je Milatić i još jednom naglasio kako šećera imamo dovoljno pa čak i na zalihama, te kako tu neće biti problema, a niti u svim namirnicama iz mjera. Čak je i vidio u robnim lancima da su neke cijene ispod određene gornje cijene koju je Vlada odredila.

Komentirao je i voće i povrće i njihove cijene, a i ovogodišnju sušu.

- Ova godina je za te namirnice bila nemoguća. Apsolutno razumijem poljoprivrednike koji su podigli cijene. Gledali su biljke za koje su brinuli, gledali kako rastu, a ona je doslovno gorjela od silne vrućine. Problem je da je taj toplinski val bio u šestom mjesecu i zato su potrebne ove mjere pogotovo najugroženijim da se pomogne građanima na sve moguće načine tim mjerama otereti kako bi režije bile manje - zaključio je Milatić.

Najčitaniji članci