Milatović: Članstvo Crne Gore u EU prirodan nastavak puta

Milatović je na Cetinju bio domaćin svečanog prijema u povodu 13. srpnja, Dana državnosti Crne Gore, a njegovi posebni gosti bili su predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, hrvatski predsjednik Zoran Milanović i europska povjerenica za proširenje Marta Kos. Kazao je da njihova nazočnost predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i potpore Crnoj Gori u trenutku kada se država nalazi u završnoj fazi svojega europskog puta.

“Članstvo u Europskoj uniji prirodan je nastavak puta koji je počeo mnogo prije nas, onoga dana kada je Crna Gora odlučila da sloboda, dostojanstvo i europske vrijednosti budu naša trajna orijentacija, onoga puta koji je započeo 13. srpnja. Zato europski put nije odricanje od našeg identiteta, nego način da ga sačuvamo u svijetu koji poštuje slobodu, pravo i čovjeka”, rekao je Milatović obraćajući se uzvanicima.

Istaknuo je da Europa za građane Crne Gore znači način na koji žele živjeti.

Crna Gora 13. srpnja obilježava Dan državnosti u spomen na dva ključna događaja iz svoje povijesti. Na taj je dan 1878. godine na Berlinskom kongresu međunarodno priznata kao neovisna država, dok je 13. srpnja 1941. započeo Trinaestosrpanjski ustanak, jedan od prvih masovnih antifašističkih ustanaka u tada okupiranoj Europi.

Crna Gora je najnapredniji kandidat za članstvo u Europskoj uniji i planira zaključiti pristupne pregovore do kraja 2026., a namjera joj je članstvo ostvariti do 2028. godine.