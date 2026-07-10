Obavijesti

News

Komentari 0
STIGAO I MILANOVIĆ

Milatović: Članstvo Crne Gore u EU prirodan nastavak puta

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Milatović: Članstvo Crne Gore u EU prirodan nastavak puta
Podgorica: Konferencija za medije predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića | Foto: R.R./ATA Images/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je u četvrtak na Cetinju da Europska unija za Crnu Goru nije cilj zato što to netko očekuje, nego prirodan nastavak puta koji je ta država započela prije više stoljeća

Milatović je na Cetinju bio domaćin svečanog prijema u povodu 13. srpnja, Dana državnosti Crne Gore, a njegovi posebni gosti bili su predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, hrvatski predsjednik Zoran Milanović i europska povjerenica za proširenje Marta Kos. Kazao je da njihova nazočnost predstavlja snažnu potvrdu prijateljstva, poštovanja i potpore Crnoj Gori u trenutku kada se država nalazi u završnoj fazi svojega europskog puta.

“Članstvo u Europskoj uniji prirodan je nastavak puta koji je počeo mnogo prije nas, onoga dana kada je Crna Gora odlučila da sloboda, dostojanstvo i europske vrijednosti budu naša trajna orijentacija, onoga puta koji je započeo 13. srpnja. Zato europski put nije odricanje od našeg identiteta, nego način da ga sačuvamo u svijetu koji poštuje slobodu, pravo i čovjeka”, rekao je Milatović obraćajući se uzvanicima.

Istaknuo je da Europa za građane Crne Gore znači način na koji žele živjeti.

Crna Gora 13. srpnja obilježava Dan državnosti u spomen na dva ključna događaja iz svoje povijesti. Na taj je dan 1878. godine na Berlinskom kongresu međunarodno priznata kao neovisna država, dok je 13. srpnja 1941. započeo Trinaestosrpanjski ustanak, jedan od prvih masovnih antifašističkih ustanaka u tada okupiranoj Europi.

Crna Gora je najnapredniji kandidat za članstvo u Europskoj uniji i planira zaključiti pristupne pregovore do kraja 2026., a namjera joj je članstvo ostvariti do 2028. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'
EKSKLUZIVNO

VIDEO DRAMA NA PAGU Mladić ozlijeđen, uhitili jednog: 'Sve je puno policije, opkolili su kuću'

Policija je uhitila osobu koja se dovodi u svezu s događajem te je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti - priopćila je PU zadarska
Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja
NACRT S PROMJENAMA

Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja

Nova pravila tako predviđaju da bi servisne radionice morale bilježiti stanje kilometara, a proizvođači bi podatke iz povezanih vozila unosili u nacionalne baze
KOLAPS U ZAGREBU Pao je dio s tramvaja na dva mjesta u gradu i prekinuo promet: 'Kolaps!'
VELIKE GUŽVE

KOLAPS U ZAGREBU Pao je dio s tramvaja na dva mjesta u gradu i prekinuo promet: 'Kolaps!'

Tramvaj je ostao bez struje, svi tramvaji stoje. Promet je obustavljen, nastao je kolaps, ispričao nam je čitatelj koji se u četvrtak u 10.20 sati našao na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića. Došlo je do tramvajskog zastoja zbog oštećenja pantografa na tramvaju, priopćio je ZET. Kako nam javljaju čitatelji, nastao je prometni kolaps. Jedan čitatelj javio nam je da se isto dogodilo i na križanju Talovčeve i Jagićeve, u smjeru Savske.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026