Ministar Vili Beroš kratko je poručio da on privatno nema nikakve veze s tvrtkom Media Val te da je odluka da se s njima bez natječaja sklopi posao oko stranice koronavirus.hr bila Vladina inicijativa. Ta je kompanija dobila oko 1,1 milijun kuna za izradu i održavanje info portala oko koronavirusa. O cijelom slučaju oglasili su se sinoć i iz Ministarstva zdravstva.

Temeljem kojeg natječaja je tvrtka Media Val dobila posao za Ministarstvo zdravstva te kada je, eventualno, taj natječaj i raspisan?



Suradnja Ministarstva zdravstva i tvrtke Media Val d.o.o., o kojoj govorite i na koju se odnose predmetne isplate, regulirana je Ugovorom o uspostavljanju i održavanju mrežne stranice koronavirus.hr i pripadajućih platformi društvenih medija kao središnjeg mjesta informiranja građana o situaciji s krizom uzrokovanom epidemijom bolesti COVID-19.



Ministarstvo zdravstva je predmetni Ugovor zaključilo temeljem mišljenja tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao nadležnog tijela državne uprave za pitanja javne nabave, prema kojem je opravdana primjena izuzeća od provedbe javne nabave predviđena člankom 42. Zakona o javnoj nabavi.



Koliko je drugih tvrtki Ministarstvo zdravstva kontaktiralo, a vezano za informatizaciju zdravstvenog sustava za što je tvrtki Media val uplaćeno do sada 1,1 milijuna kuna.



Suradnja Ministarstva zdravstva i tvrtke Media Val d.o.o. odnosi se, kao što smo naveli u odgovoru na prethodno pitanje, na uspostavljanje i održavanje mrežne stranice koronavirus.hr i pripadajućih platformi društvenih medija.



U podacima Državne riznice o izvršenju Državnog proračuna, iznosi koje spominjete pojavljuju se na proračunskoj stavci Ministarstva zdravstva pod nazivom “Informatizacija zdravstvenog sustava” pod šifrom K618038, jer su isplaćeni iznosi teretili tu stavku. Proračunske stavke Ministarstva zdravstva definirane su prilikom donošenja Državnog proračuna za 2020., krajem 2019., a u tom trenutku, kada još nije ni bilo epidemije koronavirusa, nije niti bilo moguće predvidjeti posebnu stavku za uspostavljanje i održavanje mrežne stranice koronavirus.hr kao središnjeg mjesta informiranja građane o situaciji s epidemijom bolesti COVID-19.





Što je točno i u kojem vremenskom periodu tvrtka Media Val odradila za Ministarstvo zdravstva da joj je isplaćen iznos od 1,1 milijun kuna u 2020. godini .



U razdoblju od pokretanja mrežne stranice koronavirus.hr i drugih platformi društvenih medija, 17. ožujka 2020., pa do neposredno nakon prve relaksacije mjera, 30. travnja 2020., dogovorena je paušalna cijena u iznosu od 198.000,00 kn (bez PDV-a) mjesečno, plativa u razmjernom dijelu. Ona je podrazumijevala svakodnevno i neprekidno radno vrijeme redakcije za obavljanje poslova redovitog administriranja i ažuriranja mrežne stranice i svih platformi društvenih medija od 7 do 22 sata.



U razdoblju nakon prve relaksacije mjera, počevši s 1. svibnja, dogovorena je naplata u iznosu od 10.800,00 kn (bez PDV-a) mjesečno za usluge web hostinga te tehničkog nadzora, održavanja i nadogradnje web aplikacije, s uključenih 12 radnih sati dizajnera, programera i sistem inženjera, pri čemu se neiskorišteni broj radnih sati u jednom mjesecu prenosi dalje u idući mjesec, te dodatno, za usluge redovitog administriranja i ažuriranja sadržaja mrežne stranice i svih platformi društvenih medija, prema stvarno izvršenim uslugama i radnim satima s maksimalnim mjesečnim iznosom (tzv. „cap fee“) od 79.000,00 kn (bez PDV-a). U izmijenjenim okolnostima manjeg opsega posla i epidemiološko-sigurnosnih mjera, predviđeno je kraće radno vrijeme redakcije za obavljanje poslova redovitog administriranja i ažuriranja mrežne stranice i svih platformi društvenih medija u odnosu na radno vrijeme prije prve relaksacije mjera, uz svakodobnu mogućnost da Ministarstvo zdravstva jednostrano naloži obavljanje poslova u kraćem radnom vremenu, ovisno o utvrđenim potrebama, a što će onda dovesti do realizacije naplate stvarno izvršenih usluga u manjem iznosu od maksimalno mogućeg



Tvrtka Media Val specijalizirana je agencija za komunikacijski menadžment i savjetovanje odnosno za PR, kako to da ste se u segmentu informatizacije zdravstva odlučili baš za ovu tvrtku, a ne za tvrtku kojoj bi informatizacija sustava, kao što je vaš, bila specijalnost?



Suradnja Ministarstva zdravstva i tvrtke Media Val d.o.o. odnosi se, kao što smo naveli u odgovoru na prethodna pitanja, na uspostavljanje i održavanje mrežne stranice koronavirus.hr i pripadajućih platformi društvenih medija.