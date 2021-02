Neke zemlje odredile su da AstraZenecom ne cijepe starije od 65 godina, a ministar zdravstva Vili Beroš odlučio je pojasniti zašto Hrvatska nije stavila to ograničenje.

- Ako navedemo da AstraZeneca štiti 62% učinkovito, to znači da se 62 posto ljudi s tim cjepivom ne zarazi virusom, ali s gotovo 100 posto ta cjepiva štite od najtežih ishoda poput smrti i teškog oblika bolesti. Sva tri cjepiva. AstraZeneca štiti nešto lošije, ali to se pojača drugom dozom, pa ukoliko me pitate treba li se odmah cijepiti AstraZenecom ili čekati, po meni pitanja nema, odgovor je odmah - rekao je Beroš za HRT.

- Sva tri registrirana cjepiva u gotovo stopostotnom ishodu sprječavaju smrt. Mislim da je zbog toga sve jasno - rekao je Beroš pa se dotakao nuspojava:

- Prvi put koristimo m-RNA cjepivo. Dosad se to nikad nije radilo, stoga je jako značajan element da nema puno nuspojava, do petka ih je zabilježeno 629 i to poglavito lakših i to je češće u mlađoj dobi. Vjerojatno je to vezano uz potentniji imunološki odgovor mlađih organizma, a to je svojevrsni vjetar u leđa starijoj populaciji. Presretni smo što nema većih nuspojava.

- Teško je tvrditi kad ćemo dotaknuti granicu procijepljenosti, međutim, epidemiolozi tvrde kako bismo uz 50 posto procijepljenosti do ljeta imali jako dobru imunološku bazu. Ako budemo oprezni, imat ćemo i najesen za ubiranje plodova naše odgovornosti. Ako ne bude nekih iznenađenja, mogli bismo se nadati normalnom životu u jesen - rekao je Beroš.

Prokomentirao je i rusko cjepivo koje se počelo registrirati u EU:

- Europska agencija za lijekove ima svoje visoke standarde ispod kojih ne ide i mislim da nije bitno odakle cjepivo dolazi, već je bitno koliko je sigurno i učinkovito. Treća studija ispitivanja ruskog cjepiva pokazuje jako dobre rezultate.

Za kraj, dotakao se i mjera:

- Kad mislite na granicu za popuštanje mjera... Trendovi su nam sad bolji i trebamo se potruditi da budu tako. Epidemija utječe na brojne aspekte života i treba naći uzročno-posljedičnu vezu. Sve to iz dana u dan analiziramo, pokušavamo izbalansirati odluke. Još nekoliko dana ćemo pratiti sliku, ako ona bude ovakva, ostaje prostora za popuštanje mjera. Mnogi moji europski kolege u strahu su od novih sojeva virusa i od trećeg vala virusa. Opreza nikad dosta - zaključio je Beroš za HRT.