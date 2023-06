Milijunaš iz Vegasa odustao je od puta na Titanu. Vlasnik mu je nudio popust: 'Ma sigurno je...'

Jay Bloom, bogati financijer iz Las Vegasa, planirao se sa sinom ukrcati na podmornicu Titan, koja je nestala na dnu oceana prilikom zarona do Titanica, piše Daily Mail.

Iako mu je šef OceanGatea Stockton Rush čak na kraju komunikacije ponudio veliki popust, pa je dvije karte za sebe i sina mogao platiti 300.000, umjesto 500.000 dolara, zbog brige oko sigurnosti je odustao od puta i tako spasio svoj i sinov život. Njihova mjesta na kraju su pripala obitelji Dawood...

Bloom je od puta na kraju odustao nakon što je sinov prijatelj, kako je napisao u porukama Rushu, 'malo istražio, vidio potencijalne opasnosti i preplašio mojeg sina Seana'.

'Ma to ti je sigurnije od vožnje helikopterom'

Rush ga je odmah krenuo uvjeravati kako je to 'neinformirano stajalište'. Bloom se o svemu sad oglasio putem Facebooka:

- Odlučio sam podijeliti nekoliko SMS poruka koje sam razmijenio sa Stocktonom Rushom, direktorom i osnivačem OceanGatea, kompanije o čijoj smo podmornici Titan čitali ovog tjedna. U veljači je Stockton pitao mene i mojeg sina Seana da mu se pridružimo u zaronu do Titanica u svibnju. Oba datuma zarona u svibnju su odgođena zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Na kraju je za zaron odabran 18. lipnja, datum ovog putovanja. Izrazio sam Stocktonu zabrinutost zbog sigurnosti u podmornici i on mi je kazao "Naravno da postoje rizici, ali ovo je sigurnije od vožnje helikopterom ili ronjenja na bocu. Nitko nije ozlijeđen već 35 godina u podmornicama koje nisu vojne" - napisao je Bloom i nastavio:

- Siguran sam da je vjerovao u to što govori. Ali bio je u krivu. Vjerovao je u ono što radi. Zadnji put sam ga susreo 1. ožujka. Za ručkom smo pričali o sigurnosti i on je bio apsolutno uvjeren da je zaron s Titanom sigurniji od prelaska preko ceste. Kazao sam mu da zbog rasporeda ne možemo ići ove godine. Naša mjesta pripala su Šahzadi Dawoodu i njegovu sinu Sulemanu. Još jednom: Počivali u miru - napisao je Bloom.

Podsjetimo, petero putnika poginulo je u imploziji podmornice tijekom putovanja do olupine Titanica - milijarder Hamish Harding, pakistanski biznismen Šahzada Dawood i njegov sin Suleman, francuski oceanograf i stručnjak za Titanic Paul-Henry Nargeolet te Stockton Rush, osnivač OceanGatea.

'Posada podmornice nije patila'

Sam uzrok implozije još nije poznat, ali većina stručnjaka smatra da je vjerojatan kriv 'defekt na vanjskom trupu'. Njegovo malo oslabljenje, smatra struka, najvjerojatniji je uzrok ove tragedije. Što se ide dublje, to je više vode iznad vas, veći je pritisak, a Titan nije zadovoljavao (sve) sigurnosne uvjete za toliko duboke zarone..

- Kad dođe do implozije, to se dogodi u tren oka. Srećom, čovjek to ne bi osjetio. To se dogodi toliko brzo da nema patnje. Istraga će otkriti što je točno zakazalo, samo treba vremena - kazao je u razgovoru za američke medije bivši operater podmornica u američkoj mornarici Mark Barry.

Kako piše Insider, pritisak je na dubini na kojoj je bila podmornica 400 puta veći nego na površini.

Prenose izjavu stručnjaka s Naval History Magazina koji pišu "Kako bi do potpunog uništenja došlo u jednoj dvadesetini sekunde"...

- Znam da to nije utjeha za njihove obitelji, ali umrli su instantno. Nisu znali da je nešto pošlo po zlu - kazao je za CNN David Pogue, koji je bio prisutan u kontrolnoj sobi za vrijeme jednog zarona ovakve podmornice.

Stručnjaci se nadaju kako bi dijelovi Titana mogli otkriti detalje nesreće...

- Ovdje nema crne kutije, pa nećemo moći pratiti kretanje podmornice. Kad se izvade krhotine, onda će se možda moći otkriti što se zbivalo u posljednjim trenucima na Titanu - veli Ryan Ramsey, koji je radio na vojnim podmornicama više od 20 godina.

- Ako ne uspiju izvući većinu ostataka nemoguće će biti znati što se dogodilo. A vađenje treba obaviti brzo jer morske struje nose ostatke - kaže Bobby Chacon, koji je za FBI predvodio ronilački tim u prošlosti.

