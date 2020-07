Navodno, kamere u zgradi snimile su osumnji\u010denog s\u00a0rukavicama, kapom, maskom i koferom kako ulazi u lift sa Salehom do stana.

Saleh i osumnji\u010deni su zajedno oti\u0161li do njegovog stana na sedmom katu, a kada su iza\u0161li iz lifta, napao ga je. Saleh je pao na pod, ali i dalje nije poznato da li ga je napada\u010d upucao ili omamio. Zbog na\u010dina kako je organiziran napad, policija smatra da je rije\u010d o profesionalnoj likvidaciji.

- Osumnji\u010deni je imao sa sobom kofer, o\u010digledno je rije\u010d o profesionalcu \u2013 rekao je neimenovani izvor iz policije.

Policiju je iznenadilo \u0161to je na licu mjesta prona\u0161la vrlo malo krvi, s obzirom da je Saleh potpuno bio raskomadan, pa se smatra da je ve\u0107i dio uklonio napada\u010d. Istra\u017eiva\u010di poku\u0161avaju utvrditi\u00a0da li je upravo Salehova sestra prekinula ubojicu\u00a0u sklanjaju dijelova tijela, kao i da li je ubojica iskoristio drugi izlaz kako bi napustio zgradu.

- I dalje ne znamo \u0161ta je motiv \u2013 rekao je glasnogovornik policije.

Saleh je nekada\u0161nji website developer koji je postao izvr\u0161ni direktor kurirske slu\u017ebe u Lagosu, Nigeriji, a milijuna\u0161 je nedavno kupio luksuzni stan na Manhattanu za dva milijuna dolara.

Prema rije\u010dima njegovih prijatelja, Saleh je svoje bogatstvo stekao sam, a njegova strast bili su gadgeti i video igrice. Kako ka\u017eu, u\u017eivao je dovoditi tehnolo\u0161ke tvrtke u nerazvijene zemlje kao \u0161to su Nigerija i Indonezija.

Sin je banglade\u0161kih imigranata, a ve\u0107 kao tinejd\u017eer je nau\u010dio kodirati\u00a0 i razvijati aplikacije. Potom je diplomirao na Sveu\u010dili\u0161tu Bentley, a ve\u0107 tada je imao uspjeha s\u00a0aplikacijom \u201cPrankDial\u201d koja je napravljena tako da se upu\u0107uju \u0161aljivi telefonski pozivi.

Milijunaša našli raskomadanog u stanu: Kamera snimila ubojicu

Stravičan prizor zatekla je Salehova sestra koja je bila zabrinuta jer joj se nije javljao. Zbog načina kako je organiziran napad, policija smatra da je riječ o profesionalnoj likvidaciji...

