Milijunska muljaža: Pogledajte privođenje 'Kralja taksista' i ostalih u velikoj akciji Uskoka

U novoj akciji Uskoka i policije u četvrtak je uhićeno više ljudi, a među njima i Branimir Malenica, koji se naziva 'Kraljem taksista'.
Sumnjiči ih se za utaju poreza ili carine, pomaganje u utaji poreza ili carine, u sastavu zločinačkog udruženja, a navodna šteta za državni proračun je oko pet milijuna eura.
Tijekom dana su pretraživali kuće, vozila i tvrtke osumnjičenih, a nakon pretresa trebali bi ih dovesti na ispitivanje.
Priveden je i Branimir Malenica, kojeg se naziva 'Kraljem taksista'
Među osumnjičenima je i Goran Gustin
Kako neslužbeno doznajemo djela koja se Malenici i ostalima stavljaju na teret su počinjena tijekom 2024. i 2025. godine, a ministar Božinović potvrdio je da su ih dulje vrijeme pratili.
Sumnja se da su zajedno zatvarali tvrtke preko kojih su imali ugovore, čim bi dosegli iznose zbog kojih bi morali plaćati PDV. U tom trenutku bi cijelu flotu vozača i vozila prebacili na drugu firmu.
Malenica je na sebi imao osam tvrtki, od kojih su četiri ugašene, a Malenica prijevoz je u stečaju. Njegove poslovne aktivnosti počele su još 2018. godine, kako se vidi iz registra
Nakon uhićenja, javili su nam se vozači koji su radili za Malenicu, objasnivši da im je od početka sve bilo sumnjivo te da nije nimalo čisto.
