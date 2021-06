Strahovito nevrijeme poharalo je jučer požeško područje i uništilo usjeve, ali i brojne tvrtke, a štete se tek zbrajaju. U tijeku su i sanacije šteta i čiste se brojne ulice.

Među stradalima je i tvrtka Magma d.o.o u Industrijskoj ulici u Požegi.

- Dogodilo se nešto nenormalno i u skladu s tim je šteta. Uništena je vanjska ovojnica zgrade i stolarija, no ono što je najgore, došlo je do uništavanja 90 posto krova. Odigli su se pokrovi, porazbijani su svjetlarnici i sad je na te otvore nahrlila voda te radimo na sanaciji oštećenih dijelova, stavljamo improvizirana privremena rješenja, kako bi se mogla nastaviti proizvodnja u ponedjeljak. Ne u punom kapacitetu, ali barem one kritične komponente koje moramo isporučiti da ne bi ugrozili rokove isporuke - rekao je vlasnik Zdenko Prskalo za Radio valils aurea.

- Mi to moramo riješiti. Objekt je osiguran i nadamo se da će se ići s fer i korektnim pristupom nadoknade šteta. Ako ne, svojim snagama i rukama ćemo to nastojati sanirati i obnoviti. – izjavio je Zdenko Prskalo.

Tuča je pogodila i poljoprivrednike, stradali su i nasadi tvrtke Galić d.o.o. Direktor Andrej Markulin ističe da je na nekim područjima šteta stopostotna.

- Na položajima Vetovo i Venje praktički 100% je šteta, Podgorje oko 40%, a Kaptol i Radovanci su čini se bez štete. U stopostonom iznosu stradalo je oko 15 hektara vinograda. Među njima je, nažalost, i prije mjesec dana posađeni vinograd u Vetovu u površini 2.5 hektara, gdje je totalna šteta. Nasadi su osigurani, no šteta je velika i sigurno će se odraziti ne sama na ovu, nego i na iduće dvije -tri godine. – rekao je Markulin.

Iz grada Požege pozivaju građane da prijave štetu, a objavu prenosimo u cijelosti.

- Zbog snažnoga nevremena koje je jučer poslijepodne zahvatilo područje grada Požege i velike materijalne štete nastale zbog obilne tuče na poljoprivredi, građevinama i prometu, pozivaju se građani Požege da kao i u prethodnim slučajevima proglašenja prirodne nepogode prijave nastalu štetu u gradskoj upravi (Trg Svetog Trojstva 1), a nakon toga će gradski službenici, odnosno nadležna komisija izaći na teren u izvid štete. Za sve informacije obratite se radnim danom na telefon 034/311-325 ili 034/311-326, a radno vrijeme je od 7 do 15 sati, ili na e-mail info@pozega.hr - napisali su iz Grada Požege.