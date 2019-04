Milina mama Sanja: 'Ne možeš opisati ljudima koliko si ranjen'

Naime, cijeli tim u Philadelphiji pokušava danima pronaći najbolju terapiju za djevojčicu, ali to nije nimalo lako na temelju dosadašnje medicinske dokumentacije. Nakon što bi Mila stigla u Ameriku, oni bi joj ponovno morali raditi sve dosadašnje pretrage, a potom bi mogli donijeti najtočniji plan liječenja.

- Mi smo spremni, imamo vize, karte su rezervirane, a sve ćemo točno znati večeras u 21 sat - rekao je tata Marin.

Naime, već se danima čeka potvrđen plan liječenja koji bi uključivao eksperimentalnu terapiju, zbog koje, na kraju krajeva Mila i ide u Ameriku. Ona je trenutačno u vrlo dobrom stanju, ali nitko ne zna kad će bolest uznapredovati. Iz tog razloga roditelji što prije žele otputovati.

- Dogodio se šum u komunikaciji, s obzirom na pritisak koji smo izvršili na kliniku, ovaj iznos je njima načelno beznačajan i oni u svom programu liječenja ne žele i ne smiju izlaziti s detaljnim planom liječenja dok im se ne uplati taj iznos. Čovjek koji je eminentan stručnjak reagirao je suzdržanim mailom i mi smo se šokirali. Čovjek s osobnog maila nije htio garantirati nikome ništa - rekao je tata Rončević i dodao da je razgovarao i s profesorom Draganom Primorcem, koji mu je objasnio da je takav način komunikacije uobičajen.

I njegova supruga Sanja Matijević Rončević potvrdila je da su u bolnici iznimno rezervirani i da ne žele iznositi plan liječenja dok ne obave sve potrebne pretrage.

- Rekli su nam da je vrlo neuobičajeno da izlaze s planom liječenja dok ga nisu postavili na osnovi dijagnostike. Drugo, što se tiče transparentnosti, tu su vrlo oprezni. Puno računaju. Ne znam zašto, ali u to ne možemo ulaziti. Oni neće dijete preuzeti u bolnicu za tri milijuna eura pa ga liječiti kemoterapijom, oni će učiniti sve što mogu, a znamo da su njihove mogućnosti velike. Teško nam je izlaziti s preciznim informacijama jer ih nemamo i ne možemo ih imati - rekla je majka djevojčice.

Roditelji zahvalni svima koji liječe Milu

Ponovno su zahvalili svim liječnicima u Hrvatskoj koji su učinili sve za djevojčicu, no i dalje smatraju da ona, ako to Amerikanci potvrde, ima veće šanse za život u Dječjoj bolnici u Philadelphiji. Tu šansu, šansu za novi život, omogućili su joj mnogi građani dobra srca koji su uplatili više od 28 milijuna kuna za njezino liječenje.

Na donacijskom računu Marina Rončevića ukupno je uplaćeno 22,94 milijuna kuna i 57.645,25 eura, na računu Zaklade Nora Šitum uplaćeno je 3,53 milijuna kuna, dok je preko društvenog financiranja prikupljeno 41.000 dolara. Tom iznosu se pridodaje i 185 tisuća eura od hipoteke na obiteljsku kuću Milinih roditelja i novca koji je ranije prikupljen.

Tata se oglasio i na društvenim mrežama te je zamolio ljude da prestanu s uplatama.

- Ljudi, hvala! Nemojte više uplaćivati na moj žiro jer su sredstva debelo premašena i ne znam što dalje. Zamolit ćemo predsjednicu i Vladu da se razlika smije neoporezivo prebaciti na sljedeću humanitarnu akciju. Ne znam tehnikalije, ali molim sve da ovo podijele da se vidi. Volimo Vas, predivni ste! - napisao je otac male Mile.

Norina mama, Đana Atanasovska, trebala bi zatvoriti račun za humanitarnu akciju, jer je skupljeno previše novca. Kako su i rekli na konferenciji za novinare, sav novac koji ostane, prema odluci Ministarstva, odmah se prosljeđuje sljedećem bolesnom djetetu.

'Naše malo dijete smo pokapali već 15 puta dosad'

- Ako se, ne daj Bože, i vaše dijete razboli, vi imate nas, svi roditelji u Hrvatskoj... Imate naše znanje, ma imate sve u nama, mi smo vama dužni - poručio je Milin tata koji je na rubu suza dodao:

- Mi smo naše malo dijete pokapali već 15 puta dosad, ali evo, svaki put se dignemo i borimo dalje. I sad, samo molitva i ljubav nam mogu pomoći da Mila ode i da što prije počne s liječenjem. Na njegovu izjavu nadovezala se i mama Sanja, kojoj tijekom današnjeg dana, od presinga, jurnjave, iscrcpljenosti i nespavanja, nije cijeli dan bilo dobro:

- Svi vi koji imate djecu, znate o čemu pričamo. Naša Mila je šest mjeseci bila dobro, mi smo počeli novi život, pun ljubavi i razumijevanja s naše dvije prekrasne curice. I onda ponovno, prije mjesec dana, ponovno sve ispočetka. Umorni smo, iscrpljeni... No spremni za još jednu bitku, onu najtežu. Sad kreće ono najbitnije - rekli su nam roditelji.

Ako se plan s bolnicom u Philadelphiji ne ostvari, roditelji su već kontaktirali bolnicu u Švicarskoj kao plan B.

- Način na koji se rade pretrage nisu iste ovdje i u Americi. Oni su vrlo oprezni, paze što pišu... Svoj plan liječenja iznose na temelju nalaza koje će napraviti tamo. Drugo, što se tiče transparentnosti, tu su isto jako oprezni. Puno računaju, ne znam zašto im je tako puno potrebno da to izračunaju ako ne mogu dati tako detaljan plan, ali mi u to ne možemo ulaziti. Ono u što sad vjerujem, nakon što sam dobila ozbiljne garancije, to je da oni neće preuzeti dijete i ‘probati malo liječiti’, nego će napraviti sve što mogu, a znamo da su njihove mogućnosti velike - objasnila je majka male Mile i dodala:

- Ne možeš opisati ljudima koliko si ranjen, i onda te u tom trenutku bombardiraju svime i svačime. Čuješ ovo, čuješ ono. Ovo je sad jedan najsuvisliji odgovor koji vam mogu dati. Zašto smo mi iste sekunde kontaktirali s bolnicom u Švicarskoj? Zato što mi, ljudi moji, ne želimo odvesti svoje dijete negdje gdje ono neće dobiti ono najbolje što može, a pogotovo kad se ova lavina pokrenula. Ova lavina, ovo je neizrecivo. Mislim, ja tu plačem, stvarno iskreno plačem. Ja to ne mogu slušati. Ja sam inače emotivac, ali ovo što su ljudi napravili za tu curicu, pa ljudi moji, to je predivno i daj Bože da taj iznos bude manji, da tu ostane novca da spašavamo djecu - rekla je mama.

Otac Marin se još jednom zahvalio liječnici Jeleni Roganović koja cijelo vrijeme liječi Milu.

- Ta je žena cijeli svoj život posvetila bolesnoj djeci, i to najteže bolesnoj djeci. Profesorica Roganović već 40 godina liječi tu djecu, kao da su njezina. Puna je energije, ljubavi, elana... Za svako dijete ima individualni pristup. U ovim uvjetima postiže rezultate dostojne najboljih europskih klinika. Profesorica je vratila u život toliko djece da bih joj ja sutra podignuo spomenik uz bana Jelačića - pun emocija je poručio tata Marin.

Danas su, nakon što su ujutro pokupili vize za Ameriku i cijeloj javnosti prezentirali koliko je novca skupljeno, požurili natrag u bolnicu svojoj djevojčici, koja je bila cijelo vrijeme s djedom. Na kraju vjerojatno obitelj neće morati prodati kuću, a ono što su uštedjeli svojega novca, darovat će u humanitarne svrhe.