Milina: U borbi protiv korupcije smeta me curenje informacija

Na blagdan svetog Mihovila, 29. rujna, obilježava se i Dan policije. Usprkos svim okolnostima i ove godine su uspjeli proslaviti svoj dan. Glavni ravnatelj čestitao je svim službenicima diljem lijepe naše...

<p>Glavni ravnatelj policije, Nikola Milina, gostovao je u Dnevniku HRT-a povodom Dana policije koji se obilježava 29. rujna te komentirao rad policije, plaće, a i borbu protiv korupcije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Josipa Rimac je nakon četiri mjeseca izašla iz Remetinca</strong></p><p>- Uloga policije vrlo je važna. I ove godine smo usprkos posebnim okolnostima uspjeli obilježiti ovaj dan. Čestitam svim policijskim službenicima diljem lijepe naše - rekao je ravnatelj. </p><p>Policajaca nedostaje, no radi se i na tome. Ove godine odvijao se selekcijski proces, a odaziv mladih je veći nego što je bio lani, kaže Milina. </p><p>- Imamo dovoljan broj kandidata za novi naraštaj, a uz to moram i pohvaliti kolege koji su uspjeli napraviti online sustav kako bi mogli nastaviti s radom za vrijeme pandemije - dodaje. </p><h2>Plaće policajaca </h2><p>Radi se na poboljšanju materijalnog položaja policijskih službenika, objašnjava Milina. </p><p>- Vratili smo nekakve dodatke, a i poboljšali koeficijent kod policajaca više stručne spreme. Ne mogu reći kolika je prosječna plaća policajaca, ona je različita u svim dijelovima zemlje. Rast plaće ovisit će o budućim dogovorima, radimo na tome - rekao je. </p><h2>Ulaganja u opremu </h2><p>- Mi smo imali znatna ulaganja u policijsku opremu i tehniku, a s tim ćemo i nastaviti u budućnosti. Moram zahvaliti cijelom policijskom sustavu na poslu koji je odrađen u vrijeme pandemije korona virusa. - kaže Milina. </p><p>Borba protiv korupcije jedan je od prioriteta policije. </p><p>- Smeta me curenje informacija u borbi protiv korupcije zbog svih onih vrijednih ljudi koji rade u policijskom sustavu i odvjetništvu. No, moram reći da ove zadnje dvije situacije su ipak rezultirale podnošenjem kaznenih prijava i prikupljanjem dovoljno dokaza da postoji osnova sumnja u počinjenju kaznenih djela. Radimo intenzivno, policija je dužna provesti izvide, a kasnije o njima i obavijestiti javnost - zaključuje ravnatelj. </p>