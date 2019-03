Milinović: Dalić me iznenadio, ja navijam za reprezentaciju...

Ličko-senjski župan Darko Milinović gostovao je u RTL-direktu, a uoči izbora za Skupštinu županije HDZ je usporedio s Real Madridom, koji se bez ikakvog razloga odrekao Ronalda pa onda počeo gubiti. Naravno Milinović je htio reći da je on taj Ronaldo, ali evo ispalo je drugačije. Ili je HDZ jači od Reala pa pobjeđuje i bez Ronalda ili Darko Milinović nije Ronaldo.

- Nisam se precijenio, sa mnom je HDZ dobivao 55 posto mandata, a sad 35 posto. Ili, ako želite, HDZ je s Ronaldom gledalo 14 tisuća navijača, a sad sedam tisuća. Izgubili je 47 posto biračkog tijela - kazao je Milinović u Direktu.

- Do 15. travnja treba formirati Skupštinu, a krajnji rok je 15. lipnja. Nastojat ću da se to dogodi što prije kako bih mogao predložiti proračun pa da ove štetne posljedice za županiju budu što prije zaustavljene jer dosad smo izgubili oko 90 milijuna kuna. Ako ne dođe do formiranja Skupštine odlučit ću o daljnjim akcijama. Mogu dati ostavku na mjesto župana, mogu se vratiti u Sabor, ali želio bih završiti što sam započeo - rekao je Darko Milinović.

Komentirao je i telegram podrške HDZ-u od izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića.

- Iznenadio me, i ja navijam za reprezentaciju - zaključio je Ličko-senjski župan.