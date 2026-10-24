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TVORNICA LITIJA

Milinović: 'Postupak poništenja građevinske dozvole u tijeku, ali moramo biti oprezni'

Piše HINA,
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Milinović: 'Postupak poništenja građevinske dozvole u tijeku, ali moramo biti oprezni'
Gospić: Konferencija za medije nakon radnog sastanka na temu otpada u Ličko-senjskoj županiji | Foto: Robert Anic/PIXSELL
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Inicijativa (Gospić je naš dom) ne poštuje instituciju gradonačelnika, sedam sam ih puta zvao da im pojasnim što želimo napraviti, a oni ni jednom nisu došli, rekao je Milinović

Gradonačelnik Grada Gospića Darko Milinović u subotu je poručio da je u tijeku postupak poništenja građevinske dozvole za tvornicu prerade litija u Gospiću te da gradska uprava sve čini kako bi se pravno zaštitio Grad odnosno da takva odluka eventualno ne prouzroči financijsku štetu.

- Postupak poništenja građevinske dozvole je u tijeku, ali želimo se potpuno pravno osigurati da ne bi došlo ni do kakve financijske štete za Gospićane zbog pogreške Ministarstva zaštite okoliša koje je reklo da za tvornicu nije potrebna studija utjecaja na okoliš - rekao je Milinović Hini.

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Objašnjava kako se prije nekoliko godina Gospiću upravo dogodila financijska šteta jer je sud presudio protiv Grada koji je raskinuo jedan ugovor s investitorom.

- Ne želimo da nam se to ponovno dogodi, ne želimo štetu u milijunima eura, najjednostavnije bi bilo poništiti građevinsku dozvolu, ali pitanje je što će se dogoditi poslije - dodaje Milinović koji je danas u gradsku upravu na sastanak pozvao predstavnike Građanske inicijative "Gospić je naš dom".

Inicijativa se nije odazvala sastanku o čemu je iz gradske uprave poslano priopćenju u kojem se izražava nezadovoljstvo takvim ponašanjem budući da je to sedmi puta da se nisu odazvali pozivu.

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Milinović kaže da ih je htio upoznati s time što Grad namjerava učiniti po pitanju građevinske dozvole za tvornicu prerade litija.

- Inicijativa ne poštuje instituciju gradonačelnika,  sedam sam ih puta zvao da im pojasnim što želimo napraviti, a oni ni jednom nisu došli, rekao je.

U priopćenju gradske uprave navodi se da je Milinović htio predstavnike Inicijative pitati o njihovoj mogućoj povezanosti, ali i mogućoj financijskoj koristi i poslovnoj suradnji s investitorom koji je osumnjičen za dovoženje otpada na lokaciju kod Silosa, kao i o mogućoj povezanosti nekih članova Inicijative s odlagalištem komunalnog otpada Rakitovac. Ne želeći o detaljima, Milinović je u izjavi Hini kratko poručio - nedolaskom su pokazali da znaju postavljati pitanja, ali da nisu naučili davati odgovore.

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