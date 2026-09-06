Milinović o otpadu i Gospiću: 'Grad nema ni plan A, država će jedva moći riješiti problem'

Prvi put nakon velikog prosvjeda u Zagrebu, na kojem su građani upozorili na problem opasnog otpada u Gospiću i zatražili hitnu sanaciju, o cijeloj situaciji javno je govorio gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Gostujući u Dnevniku Nove TV, Milinović je poručio kako smatra da je nereagiranje državnih institucija na problem otpada tijekom proteklih godinu i pol dana "gotovo neoprostivo".

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Istaknuo je kako je sudjelovao na svim prosvjedima koje je organizirala Građanska inicijativa "Gospić je naš dom", uključujući i veliki zagrebački prosvjed.

- Sudjelovao sam na svim prosvjedima koje je Inicijativa organizirala, pa me i čudi pitanje nekih zašto sam sudjelovao na ovome. Sudjelovao sam zbog građana grada Gospića. Nisam sudjelovao na prosvjedu nego hodao za Liku i hodao za Hrvatsku - rekao je Milinović.

Pohvalio je organizatore posljednjeg okupljanja, tvrdeći kako su, za razliku od prvog prosvjeda, smirili retoriku i uspjeli izbjeći politizaciju.

- Prosvjed je bio veličanstven, ali uspjeli su se otkinuti od ralja politizacije koja je ljevica u Hrvatskoj, zajedno s Mostom, nastojala preko njih napraviti - kazao je.

Milinović smatra da su zahtjevi građanske inicijative prema Vladi uglavnom realni, no upozorava da pojedine rokove neće biti moguće ispuniti.

- Mislim da Inicijativa ima realne zahtjeve prema Vladi, osim jednog. Tri mjeseca da se taj otpad odveze iz zemlje - da se sutra počne odvoziti, to nije moguće - rekao je.

"Vlada godinu i pol nije prstom maknula"

Najžešće kritike uputio je Vladi zbog, kako tvrdi, višemjesečnog izostanka konkretnih poteza i dodao je da će odgovornost države biti još veća ako buduće analize pokažu dodatno onečišćenje tla ili vode.

- Ako analize u idućih mjeseci kažu da nema dodatnih onečišćenja tla ili vode, onda možemo reći da je gotovo neshvatljivo nereagiranje Vlade. Ako imamo daljnjih onečišćenja, onda je Vladina odgovornost velika i tu će se onda događati druge stvari - kazao je.

Na pitanje pije li gospićku vodu, Milinović je odgovorio potvrdno. Istodobno tvrdi da trenutačni problem otpada, prema njegovu uvjerenju, neće dovesti do onečišćenja ličkog tla, zraka i poljoprivrednih proizvoda.

- Naravno da pijem. Ali nije ovaj otpad toliki problem. Uvjeren sam da neće zagaditi nikada ni ličko tlo, ni lički zrak, ni ličku bušu, ni lički krumpir, ni autohtone proizvode - rekao je.

No, upozorio je na posljedice koje strah od mogućeg onečišćenja već ima za lokalne poljoprivrednike i gospodarstvo.

Prema njegovim riječima, oko 1300 OPG-ova u Lici suočeno je s problemima koje ne uzrokuje samo sam otpad, nego i informacije i tvrdnje o navodnom onečišćenju. Milinović je kao primjer naveo tvrdnje pojedinih političara i javnih osoba da je voda u Gospiću zagađena, tvrdeći da takve izjave mogu ozbiljno narušiti povjerenje potrošača u ličke proizvode. Posebno je upozorio na posljedice za proizvođače hrane.

- To su one informacije koje stvaraju percepciju - rekao je Milinović, i dodao kako zabrinjava i činjenica da velik broj građana nema povjerenja u državne institucije koje objavljuju rezultate analiza vode i tla.

"Gospić nema ni plan A"

Jedno od ključnih pitanja u emisiji bilo je što će se dogoditi ako monitoring pokaže da se PFAS spojevi, skupina kemijskih spojeva poznatih kao "vječne kemikalije", šire podzemnim vodama.

Voditeljica Dnevnika Nove TV Romina Knežić upitala je gradonačelnika postoji li krizni plan Grada Gospića za takav scenarij. Milinović je odgovorio da grad nema nadležnost za rješavanje problema opasnog otpada.

- Grad tu nema ingerencije. Jedva da će država taj problem riješiti, a kamoli grad. Grad ima zajedno sa Inicijativom i građanima upozoravati na ovaj problem i tražiti što hitniju sanaciju- rekao je.

Na pitanje postoji li barem plan B, njegov je odgovor bio vrlo izravan.

- Nema Grad Gospić ni plan A. Nije u ingerenciji Grada, nego Vlade, Fonda i Ministarstva - kazao je.

Upravo zbog toga, dodao je, smatra da država mora preuzeti odgovornost za rješavanje problema.

- Zato sam rekao da je to gotovo neoprostivo. Je li oprostivo, vidjet ćemo za nekoliko mjeseci - poručio je.

U utorak bi, prema njegovim riječima, tvrtke trebale početi uzimati uzorke povezane s opasnim otpadom. Tek nakon analiza bit će jasnije kakva je stvarna situacija i što će biti potrebno učiniti.

Milinović je građanima Hrvatske uputio i neobičnu poruku. Umjesto bojkota ili izbjegavanja proizvoda iz Like, pozvao ih je da ih kupuju.

- Najviše što možemo pomoći Lici - svi koji ste bili na prosvjedu, dođite na gospodarski sajam 'Jesen u Lici', pokupujte sve ličko, pokažite da vjerujete da je Lika zdrava i čista, da je voda čista. To je najveća pomoć - rekao je.

Naglasio je da, prema informacijama kojima raspolaže, smatra da su voda i hrana u Gospiću zdravstveno ispravne.