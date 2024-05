Miljenko Jergović: Nakazna bujnost 'Posmrtnih počasti'

Kiš ima strast za listama, nizovima, spiskovima. Strast je to borhesovska. Ali u Kišovom slučaju strast je to sina čiji je otac bio urednik željezničkog reda vožnje. Sedamnaestogodišnjakov djed bio je konstruktor reda vožnje. To je nešto drugo. Nono je unutar vremena ugađao polaske vlakova, tako da se ne susreću na istim kolosijecima. Ili tako da se ne sudaraju. Ali u toj strasti za listama i spiskovima postoji i nešto što još nije opisano. U kući na Sepetarevcu 1983. tri su telefonska imenika. Jedan je najstariji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.