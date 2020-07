Milojko Pantić: Srbija je Vučićev talac, njemu Arkanovi časnici nogom otvaraju vrata od ureda

Jedini točne rezultate izbora zna Aleksandar Vučić. On je apsolutni vladar ove države, zarobio je Srbiju. Pa Srbija je njegov talac. On je čovjek sa društvene margine, kaže Milojko Pantić (73)

<p>Normalno je da se narod pobunio. Pa čovjek želi uvesti policijski sat, a za to nema pravo. Nije izvanredno stanje. Ljudi su izašli na prosvjede, mirno su htjeli poručiti da su nezadovoljni, a naravno da su na nerede krivi huligani koji imaju veze s našim predsjednikom Vučićem, kaže nam <strong>Milojko Pantić, </strong>srpski novinar i sportski TV komentator u mirovini.</p><p>Pa, gospodine, Pantiću, prije 20-ak dana ste imali izbore, Vučićev SNS je uvjerljivo pobijedio. Narod je imao priliku odabrati drugačiju vlast, zar ne?</p><p>- Gospodine, Bevanda, o kakvim izborima pričate - dočekao nas je Pantić. Pričamo o vašim parlamentarnim izborima, uzvratili smo.</p><p>- Nije vam to ovdje kako što vi mislite. U Hrvatskoj su u nedjelju bili izbori i za 15 sati su se znali svi rezultati. Ovdje im je trebalo 15 dana da je objave rezultate izbora. Tko zna bi li ih i objavili da vi niste objavili svoje - govori Pantić i i nastavlja:</p><p>- Jedini točne rezultate izbora zna Aleksandar Vučić. On je apsolutni vladar ove države, zarobio je Srbiju. Pa Srbija je njegov talac. On je čovjek sa društvene margine i jedini je krivac za sve što se događa. Pa tu se ni Vlada ništa ne pita, o svemu odlučuje jedan čovjek. Tako da su ti izbori nevažni. On ih je prikazao kao svoju apsolutnu pobjedu, to se i očekivalo.</p><p>U prosvjedima u Srbiji sudjeluju i neki oporbeni čelnici. Od liberala, ljevičara, do krajnjih desničara.</p><p>- To su sve spinovi, sve je to jednako. Samo prebacuju lopticu jedni drugima. Tužan sam zbog nereda u našim gradovima, ali što očekivati kad Vučić sve koordinira. On ima svoju pretorijansku gardu. To su bivši Arkanovi časnici. To je njegovo društvo. On od njih ne smije ništa napraviti. Pa ni u Crvenoj zvezdi nema utjecaj kakav bi htio imati. Ti ljudi mu nogom otvaraju vrata od ureda. Nema ih pod kontrolom - kaže Milojko Pantić.</p><p>U kakvim ste vi odnosima s Vučićem?</p><p>- Znamo se još otkako sam ja pratio Crvenu zvezdu kao komentator, a on navijač. On je jedan od onih koji su došli u Maksimir 13. svibnja 1990. godine s namjerom da izazovu nerede prije utakmice s Dinamom. Zvao me prije nekoliko godina, htio je da budem dio nekakvog stožera, koji će pomoći oporavak Crvene zvezde. Bio sam u restoranu s prijateljima, a ja sam njega zvao Aleksandar Vučić I. Ponudio mi je nekakvo mjesto, ali nisam ulazio u to. Tamo su bili Čović i Džajić. Dobro je da sam ostao izvan toga - kaže Pantić.</p><p>U Srbiji je situacija s korona virusom ponovno ozbiljna. Svaki dan raste broj zaraženih i preminulih</p><p>- Kako i ne bi bila kad je Vučić na vlasti. Njemu je bitno da bude blizu vlasti, da se obrani od kaznenog progona. Dao je osam milijuna eura da se izgradi crkva prije nekoliko dana, a ljudi padaju po parkovima jer nema mjesta u bolnicama. Za sve je on kriv - za kraj kaže Pantić.</p>