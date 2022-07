Milorad Dodik: Bilo bi najbolje da Hrvati imaju Herceg-Bosnu

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, govorio je o pokušaju vraćanja nadležnosti na nivo entiteta te ponudio svoje viđenje kako bi se teritorij države trebao podijeliti između tri etničke grupe u BiH. Izjavio je da bi bilo najbolje da Hrvati imaju Herceg-Bosnu.

Dodik misli da, bez obzira na to kakve su presude Ustavnog suda ili odluka visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, manji entitet Republika Srpska nastavlja svojim putem, prenosi Klix.

- Znamo kako se treba ponašati, mi ćemo razvijati svoja prava, tome ništa ne može ni ovaj lažljivi Schmidt. On neka piše što god hoće, mi ćemo raditi svoj posao - komentirao je Dodik i naglasio da je sve ono što Schmidt radi "kriminalan posao" iako misli da tako spašava BiH.

- Smatram i da bi muslimanima bilo bolje da imaju tamo svoju državicu, državu što oni perspektivno zovu Bosna, a da ona Herceg-Bosna bude na prostoru gdje i sada funkcioniraju njihove službe, Elektroprivreda HZHB do Pošte Herceg-Bosne, to bi trebalo biti nešto o čemu će Hrvati odlučivati. I da bi mi s čistim računima bolje surađivali nego što surađujemo ovako - izjavio je Dodik.

Dodik kaže da se trenutno BiH pokušava održati djelovanjem stranaca koji stvaraju institucije bez autoriteta.

- I oni samo služe da bi nekoga zaustavljali, kao što nas sad zaustavljaju za izgradnju HE Buk Bijele, aerodroma u Trebinju i plinovoda. Čitav svijet se bori za energetske izvore, a nama ne daju da to realiziramo, samo zato da bi u Sarajevu, tom prokletom gradu za Srbe, dobili dozvole da se ispod Drine samo prođe 100 do 200 metara - rekao je Dodik, prenosi Klix.

