Milorad Pupovac iz Jasenovca: 'Treba se oduprijeti svima onima koji umanjuju zločine'

"Koliko je važno ne zaboraviti, toliko je važno i reagirati i odupirati se onima koji ne reagiraju", izjavio je Pupovac odgovarajući na novinarsko pitanje kako gleda na relativizaciju zločina iz vremena NDH. Rekao je i kako je ove godine došlo puno više ljudi nego lani i kako misli da je to dobro te da se nada da će ubuduće dolaziti još više ljudi, osobito mladih i onih "koji bi trebali učiti o onome što je bilo na ovom mjestu".

Novinari su ga pitali i kako komentira okrugli stol u Hrvatskom saboru u organizaciji Kluba zastupnika DOMiNO i Hrvatski suverenisti na kojoj su, među ostalima, saborski zastupnik te stranke Igor Peternel i predsjednica udruge U ime obitelji Željka Markić govorili o tjedniku Novosti, koje izdaje Srpsko narodno vijeće, a za koji smatraju da se bavi ljevičarenjem i negativnim prikaizivanjem hrvatskih branitelja.

Pupovac je odgovorio da se Novosti bave onim čime se svaka novina trebala baviti.

"Novosti nikoga ne vrijeđaju, a još manje omalovažavaju, a najmanje časne ljude koji su se borili za vlastitu slobodu i slobodu vlastite zemlje", poručio je.