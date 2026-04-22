Milorad Pupovac iz Jasenovca: 'Treba se oduprijeti svima onima koji umanjuju zločine'

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik te stranke Milorad Pupovac u srijedu je na komemoraciji u Jasenovcu istaknuo kako je važno reagirati i odupirati se svima onima koji omalovažavaju i vrijeđaju uspomene na stradale logoraše

 "Koliko je važno ne zaboraviti, toliko je važno i reagirati i odupirati se onima koji ne reagiraju", izjavio je Pupovac odgovarajući na novinarsko pitanje kako gleda na relativizaciju zločina iz vremena NDH. Rekao je i kako je ove godine došlo puno više ljudi nego lani i kako misli da je to dobro te da se nada da će ubuduće dolaziti još više ljudi, osobito mladih i onih "koji bi trebali učiti o onome što je bilo na ovom mjestu".

 Novinari su ga pitali i kako komentira okrugli stol u Hrvatskom saboru u organizaciji Kluba zastupnika DOMiNO i Hrvatski suverenisti na kojoj su, među ostalima, saborski zastupnik te stranke Igor Peternel i predsjednica udruge U ime obitelji Željka Markić govorili o tjedniku Novosti, koje izdaje Srpsko narodno vijeće, a za koji smatraju da se bavi ljevičarenjem i negativnim prikaizivanjem hrvatskih branitelja. 

INFRASTRUKTURNA ULAGANJA Zatvori puni, loši uvjeti, osoblja premalo: Ministar najavljuje 300 novih mjesta već na ljeto
Zatvori puni, loši uvjeti, osoblja premalo: Ministar najavljuje 300 novih mjesta već na ljeto

Pupovac je odgovorio da se Novosti bave onim čime se svaka novina trebala baviti.

"Novosti nikoga ne vrijeđaju, a još manje omalovažavaju, a najmanje časne ljude koji su se borili za vlastitu slobodu i slobodu vlastite zemlje", poručio je. 

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije
40 GODINA OD ČERNOBILA

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije

TREĆI DIO Hrabro su ušli ispod reaktora i ispustili vodu, ali i tamo su prošli pravu dramu jer su ostali bez svjetla. Iako su znali da riskiraju bolnu smrt od radijacije, otišli su i spasili svijet od još veće katastrofe...
'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'
40 GODINA OD ČERNOBILA

'Bili smo na mostu smrti, a oni koji su tu stajali brzo su umrli'

DRUGI DIO Hrvatski znanstvenik Zdenko Franić posjetio je Černobil i stajao na mjestu s kojeg su stanovnici Pripjata promatrali plamen nakon eksplozije. Svi ti ljudi su završili u agoniji...
VIDEO Vlasnik s kobilom upao u jamu u Zagorju: 'On je ispuzao, oko kobile smo kopali bagerom'
DETALJI DRAMATIČNOG SPAŠAVANJA

VIDEO Vlasnik s kobilom upao u jamu u Zagorju: 'On je ispuzao, oko kobile smo kopali bagerom'

Vlasnik je s kobilom jahao šumom kada su oboje propali u jamu duboku oko tri metra. Uspio se sam izvući, dok je kobila ostala zarobljena, pa su u pomoć pozvani vatrogasci DVD-a Marija Magdalena

