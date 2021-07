Srpsko narodno vijeće održalo je konferenciju za medije zbog, kako kažu, provokacije stranke A-HSP i njenog predsjednika Dražena Keleminca koji prema navodima SNV-a uznemirava stanovnike Srba.

Srpsko narodno vijeće povodom 80. godišnjice podizanja ustanka u Srbu sutra organizira komemoraciju, kojoj će s početkom u 10 sati prethoditi odavanje počasti Dalmatincima palim u oslobađanju Srba 1945. godine na mjesnom groblju u Srbu.

- U Srbu se sutra obilježava Dan ustanka naroda Hrvatske Taj je datum svih ovih godina bio povod za održavanje kontraprosvjeda i ustaštva, koji su nedovoljno sankcionirani. Već nekoliko dana u Srbu kod Gračaca svjedočimo neželjenim pozdravima koji veličaju ustaštvo. Već danima u središtu Srba egzistira kamp-kućica okićena ustaškim simbolima, uz otvoreno provociranje mještana Srba. Ljudi su u vrlo teškoj psihološkoj situaciji - rekla je na početku Aneta Vladimirov iz SNV-a.

- Već godinama smo pod opsadom Dražena Keleminca i njegovih pravaša. On organizira demonstracije svake godine uoči obljetnice. Ometa naše manifestacije u Srbu. Keleminec i njegovi pri tom nose nezakonita obilježja. Policija ako i kada postupa, onda im tolerira i minorizira njegova postupanja. Prije nekoliko godina su palili naše Novosti. Tužili smo ga 2015. godine, tada je prijetio Pupovcu da će mu to biti zadnji boravak u Srbu. Prva rasprava održana je tek prije neki dan u Gospiću. Šest godina nije održana niti jedna rasprava. Obrazloženje suda je da imaju zaostatke. Na sudu je shvaćen kao žrtva, a ne kao okrivljenik - rekao je glavni tajnik SNV-a Saša Milošević.

- Sazvali smo ovu presicu kako bismo javnosti rekli da je moment da se prestane sa zastrašivanjem, uznemiravanjem mještana Srba. Keleminec ističe znamenja mržnje, potiče na mržnju, na uznemiravanje i pritom ljude koji u tom mjestu žive neovlašteno snima i pušta to na svom Fejsu. Za to vrijeme policija postupa prema onima koji su bili na veselju, koji su dvaput potrubili autom u znak negodovanja jer im je netko došao u dvorište, u kuću s ustaškom zastavom na kamperici, s ustaškim znamenjem na majicama i kapama. Takav netko nema zabrane pristupa Srbu. Takvom nekom prekršajni sud ne izriče tu vrstu mjere, ali izriče onima koji su potrubili autom i uputili psovku na koje se odgovara sa 'Za dom spremni' i s ostalim uvredama po nacionalnoj osnovi. Rečeno nam je da policija nema zakonsku osnovu kazniti nekoga tko bez odobrenja općine i mjesnog odbora kampira već peti dan u centru mjesta ispred stare zgrade policije, mokri po javnoj površini, pušta pse da po selu uznemiravaju životinje i ljude. Sve to radi suprotno zakonu. Keleminec može s tim majicama dođi na sud kod sutkinje. Može to raditi dok može, ustaše u Srb ne mogu i neće - poručio je Milorad Pupovac.

Pupovac kaže kako ne zna kako će se ova situacija razriješiti.

- Što se tiče kako će se ovo riješiti, ja vam ne znam odgovor osim ovoga što sam maloprije rekao. Pročitao sam odredbe zakona koji bi mogao biti osnova za rješenje kada govorimo o boravku Keleminca u Srbu. Što se tiče ustaškog znamenja u Hrvatskoj, to je već dublji problem. Nije to problem samo ove koalicije već bivših koalicija. Treba konačno smoći snage da se kaže što je to i koji je status toga u ovom društvu. Jedan od razloga zašto se okupljamo u Srbu je i taj. Antifašizam koji negira jedan od ustanaka ne može biti antifašizam. Antifašizam koji to dopušta nije antifašizam u pravom smislu riječi. Želimo da nismo sami u toj priči, taj ustanak nije bila samo gola obrana života srpskog naroda na tom prostoru, taj ustanak je bio početak u kojem su slogu u oružanom bratstvu našli Dalmatinci i Ličani, Hrvati i Srbi, i stvorili slobodan teritorij na bosanskoj i hrvatskoj strani koji je trajao do kraja rata, uz povremene njemačke i ustaške ofenzive. Ali je trajao. Tu slobodu nijedan antifašistički pokret ne zapostavlja - rekao je Pupovac.

Pupovac kaže kako je policija zatvorila pristup selu onima koji nemaju prebivalište i da ne zna što to znači i poručio da sutra u Srbu ne želi vidjeti Keleminca, a ni toliku policiju.

- Dali smo zakonske smjernice, smjernice koje se tiču vrijednosti, čuju ih svi, uključujući i premijera. Dio politike tolerira ustaše i u ovome ne vidi problem. Sve dok je tako, Hrvatska neće biti slobodna zemlja. Sve dok je tako, ja ću govoriti o tome - poručio je Pupovac.