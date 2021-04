Predsjednik Koordinacije židovskih općina Ognjen Kraus u srijedu je u Jasenovcu realnom ocijenio mogućnost da se do ljetne stanke u Saboru izglasaju izmjene Kaznenog zakona kojima bi se sankcioniralo korištenje ustaškog pozdrava "Za dom spremni".

"Smatram da nema problema da se to izglasa ako premijer i oni iz HDZ-a stoje iza onoga što govore", izjavio je Kraus upitan za mogućnost zakonskog sankcioniranja tog ustaškog pozdrava.

Riječ je o inicijativi koju je Kraus pokrenuo početkom ove godine.

Sudjelujući na obilježavanju proboja logoraša iz Jasenovca, Kraus je potvrdio da su na temu zakonskih izmjena do sada održana tri sastanka na kojima je okupio predstavnike parlamentarnih stranaka.

"Nisam odustao od toga. Vjerujem da ćemo do ljetnog raspusta to dovesti do kraja", rekao je Kraus upitan za inicijativu da se u Kazneni zakon ugradi članak o sankcioniranju svake upotrebe ustaških, četničkih i fašističkih simbola.

"U sastavu Vlade i većine u Saboru su i oni koji podržavaju da treba izglasati zakon po ugledu na zakon kakav je u Njemačkoj i Austriji", dodao je Kraus.

Hrvatski sabor trebao bi do kraja svibnja raspravljati o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (KZ) koje predlaže vladajuća koalicija.

Jutarnji list je objavio da je u nacrt ugrađen i članak o sankcioniranju “isticanja obilježja nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta ili režima" i to kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine. Od šest mjeseci do četiri godine predviđena je kazna ako netko objavi takve sadržaje putem medija ili društvenih mreža, a za distributere predviđena bi bila kazna od jedne do pet godina.

Kraus je komentirao i današnje odvojeno obilježavanje državnog vrha 76. obljetnice proboja posljednjih zatočenika iz ustaškog logora Jasenovac.

"Ovo je pokazalo da smo potpuno podijeljeni i da nismo u stanju, ni kada se obilježava komemoracija Jasenovca, prijeći preko nekih stvari. Ovo pokazuje sliku Hrvatske u kojoj živimo", ustvrdio je Kraus.