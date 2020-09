Milošević: 'Dolazak premijera vrlo je jaka, simbolička gesta'

Potpredsjednik Vlade za društvena pitanja i ljudska prava Boris Milošević poručio je u ponedjeljak da je dolazak premijera Andreja Plenkovića na komemoraciju srpskim civilima u Varivodama vrlo jaka, simbolička gesta da i tamošnje žrtve zaslužuju empatiju i poštovanje u društvu.

<p>"Ovo je prvi put nakon 25 godina da na komemoraciju na kojoj se pokazuje poštovanje prema žrtvama koje su nevino stradale u Varivodama dolazi predsjednik Vlade", izjavio je <strong>Boris Milošević</strong> nakon komemoracije za poginule civile u Varivodama.</p><p>Ocijenio je kako je to vrlo jaka i simbolička gesta - da i žrtve u Varivodama zaslužuju empatiju i poštovanje svih u društvu i da se ne razlikuju od žrtava koje su se, nažalost, dogodile diljem Hrvatske.</p><p>Milošević je poručio kako je vrijeme da nakon 25 godina napokon "čuje</p><p>mo jedni druge", jer je posljedica nedijaloga i zataškavanja i to što još uvijek nisu pronađeni odgovorni za zločine u Varivodama. Hrvatska država propustila je postupiti na pravi način kada se zločin dogodio, a s prolaskom vremena sve je teže pronaći dokaze o počiniteljima. </p><p>"Ostaje samo nada da će oni koji imaju saznanja o tome prekinuti zavjet šutnje i reći da je ovo što se dogodilo nečasno, sramotno, ničim ne može biti opravdano i ukazati na onoga tko je to napravio", kaže Milošević.</p><h2>Očekuje male korake naprijed</h2><p>Rekao je da zbog novih komemorativnih praksi ne očekuje nikakav revolucionarni napredak u odnosu između Hrvatske i Srbije, ali očekuje "male korake naprijed", poput razgovora predsjednika Republike Srbije <strong>Aleksandra Vučića</strong> s predstavnicima hrvatske zajednice u kolovozu.</p><p>"To su mali koraci koji svakako ohrabruju i nadam se da će se započeti smjer nastaviti", poručio je Milošević.</p><p>Komemoraciji u Varivodama nazočio je i specijalni izaslanik predsjednika Republike Srbije za suradnju za pronalaženje nestalih s Republikom Hrvatskom<strong> Veran Matić.</strong> Smatra da su trenuci zajedničkog obilježavanja u Kninu, Gruborima i Varivodama, kao i oni koji slijede, od pomoći u pronalasku nestalih.</p><p>"Ja sam obavio nekoliko dobrih razgovora o promjenama koje bi mogli napraviti u potrazi za nestalima, koji su na valu pozitivnih zbivanja u Hrvatskoj. Nadam se da će građani i institucije koji posjeduju informacije surađivati", poručio je Matić. </p><p>Direktorica Documente <strong>Vesna Teršelić</strong> upozorila je kako, unatoč premijerovom dolasku koji je iskorak prema izgradnji povjerenja, i dalje ostaje činjenica da je prošlo 25 godina od zločina u Varivodama, a nije okončan kazneni postupak, niti su sve obitelji koje su tužile Hrvatsku dobile naknadu štete.</p><p>"Ostaje pitanje kako ćemo te značajne korake pretočiti kao društvo u lokalnim zajednicama koje su stradale u Domovinskom ratu", kazala je Teršelić.</p>