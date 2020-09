Premijer: 'Zločini se ne mogu opravdati, ovo je ružan ožiljak na obrambeni karakter rata'

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je i govorio na komemoraciji u Varivodama, gdje su nakon Oluje ubijeni civili srpske nacionalnosti, a za što još nitko nije odgovarao

<p>Na komemorativnom skupu u Varivodama danas je uz predstavnike srpske zajednice bio je i premijer <strong>Andrej Plenković.</strong></p><p>On je u svom govoru rekao kako je Varivodama počinjen težak zločin protiv nevinih ljudi i to nakon što na tom području više nije bilo ratnih djelovanja.</p><p>Istaknuo je kako duboko žali zbog toga i izrazio sućut.</p><p>- 'Ovaj je zločin uvreda za suvremenu Hrvatsku jer vrijeđa ljudsko dostojanstvo. Zločin je u suprotnosti pozivu predsjednika Tuđmana građanima srpske nacionalnosti da ostanu i dočekaju hrvatsku vlast. Zločini počinjeni nakon operacije Oluja ne mogu se opravdati i zato žalimo. To je ružan ožiljak na obrambeni karakter Domovinskog rata - rekao je predsjednik Vlade te naglasio da su zločini bili čin pojedinca i da se trebaju pronaći odgovorni za zločin.</p><h2>Poruka pomirbe</h2><p>U svom govoru je istaknuo i da se još traga za 1869 nestalih te da očekuje suradnju sa Srbijom i drugim zemljama u susjedstvu.</p><p>- Želim odaslati poruku pomirbe. To ne znači zaboraviti što se događalo u ratu, nego izvući pouke i pružiti ruku mira - poručio je hrvatski premijer.</p><p> - Hrvati moraju suočiti s istinom da je bilo zločina, a Srbi da je na Hrvatsku izvršena agresija. Uvjeren sam da svi zajedno možemo graditi bolju i uspješniju Hrvatsku, da svi građani srpske nacionalnosti mogu izjaviti poput Nikole Tesle da su ponosni na srpski rod i hrvatsku domovinu - zaključio je Andrej Plenković.</p>