Milošević: Pokazali smo da je Zakon iznad dnevne politike

Ovo je HDZ-lov zakon, drago mi da su kolege iz opozicije predlagali i da smo usvojili neke stvari. Tu je pitanje urbanizma koje treba riješiti. Bitni su stručni i pošteni ljudi koji će sutra provoditi zakon, rekao je Milošević

<p>Saborski zastupnik HDZ-a <strong>Domagoj Ivan Milošević</strong> te SDP-ov saborski zastupnik <strong>Zvane Brumnić</strong> gostovali su u HRT-ovoj emisiji <a href="https://vijesti.hrt.hr/653686/tema-dana-sto-nakon-donosenja-zakon-o-obnovi-zagreba-i-okolice" target="_blank">Tema dana</a> te komentirali Zakon o obnovi Zagreba i okolice koji je u petak izglasao Hrvatski sabor. </p><p>Današnjim zakonom prihvaćen je model financiranja 60-20-20, omjer koji će obnovu financirati država, županija ili grad odnosno sami vlasnici, a uvedena je i socijalna kategorija prema kojoj će neki vlasnici biti oslobođeni plaćanja 20% za obnovu. </p><p>- HDZ je ostvario konsenzus, gotovo potpuni konsenzus. Mislim da je to dobra vijest za Zagrepčane. Prihvatili smo 42 amandmana i 6 djelomično. Pokazali smo da je ovaj Zakon iznad dnevne politike. Što se tiče socijalnih kriterija i oslobađanja, prihodovni i imovinski, imamo do 4 tisuće prihoda tekuće odnosno prošle godine te do 200 tisuća kuna imovine. Invalidi i socijalni slučajevi s jedne strane, a s druge strane smo propisali da država te gradovi i županije sudjeluju do 80% za prvu nekretninu te za drugu ili treću 50%, a 50% suvlasnici - ističe Milošević. </p><p>Zvane Brumnić komentirao je kako je ovaj zakon donesen nakon šest mjeseci te ga je trebalo donijeti da bi se građanima moglo pomoći. </p><p>- Zato su SDP i ostale stranke podržale HDZ, vrijeme je da se krene. Što se tiče samog zakona, on je od početka doživio puno izmjena. Nisam osobno zadovoljan time što sam zakon ne definira niti omogućava i pokazuje gdje bi Zagreb trebao ići. Što ćemo mi kao građani dobiti za 40 milijardi kuna koji će se uložit? </p><p>- Ovo je HDZ-ov zakon, drago mi da su kolege iz opozicije predlagali i da smo usvojili neke stvari. Tu je pitanje urbanizma koje treba riješiti. Bitni su stručni i pošteni ljudi koji će sutra provoditi zakon. HDZ je tu ispravno pokazao političku uključivost. Grad treba sagraditi i to ćemo napraviti - dodaje Milošević. </p><p>- Ovo je zakon u kojem piše 'imamo zakon, a sve ostalo će se riješiti u budućnosti'. Pitam gospodina Miloševića kome da se građani obrate u ponedjeljak kada stupi na snagu, kome da građani donesu papire da se krene s obnovom - replicirao je Brumnić. </p><p>- To je odlično pitanje. Ljudi su već krenuli obnavljati. Svi koji su počeli obnavljati imat će pravo na podmirenje troška sukladno zakonu. Do sada je osigurano milijardu eura za obnovu, što privatnih što javnih zgrada. Tu nije sporno da se reagiralo na vrijeme. Oporba je htjela da ide u dva čitanja i mi smo se složili da zakon treba biti što bolji - odgovara Milošević. </p><p>Što se tiče transparentnosti, Brumnić kaže da je zakonom to djelomično uređeno, prihvaćeni s neki amandmani oporbe.</p><p>- Ovaj zakon uopće nije kompleksan, kompleksno je ono što slijedi nakon toga. Na koji će način ljudi doći do onoga što treba. Ovo je sanacija Zagreba, obnova bi značila novu viziju te odgovor gdje je mjesto Zagreba u Europi. Obnavlja se konstrukcija, to je nešto što nećete niti na fasadi vidjeti, zaključuje. </p>