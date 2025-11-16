Obavijesti

Milošević: 'Srbe se sotonizira, a svaka naša aktivnost sada se proglašava neprijateljskom'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 9 min
Zagreb: Boris Milošević | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

NOVI EXPRESS Expressova politička reporterka razgovarala je s istaknutim političkim predstavnikom hrvatskih Srba o nizu kontroverznih događaja koji su ozbiljno pogoršali odnos prema srpskoj manjini

Predsjednik SNV-a (Srpsko Narodno Vijeće) Boris Milošević za Express govori je li borba protiv ustaštva i ekstremizma dovoljno oštra, o reakciji premijera...

Tko su Marijini Ratnici? Popis mračnih tajni naših klečavaca i seks afera njihovog vođe...
MAČ I KRUNICA

NOVI EXPRESS Nepoznata strana sekte Marijinih ratnika koju nosi simbolika mača i krunice gdje svečanim obredom primanja u ‘ratnike’ i javnim prisegama iz godine u godinu obnavljaju odanost sljedbenika
Na pomolu ekstremna promjena vremena u Hrvatskoj: Najavili snijeg, evo gdje i kad se očekuje
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

U ponedjeljak promjenljivo i kišovito, ponegdje uz obilnu oborinu i grmljavinu. Nevremena lokalno u ponedjeljak može biti uglavnom na sjevernom Jadranu, a u utorak u Dalmaciji, pišu iz DHMZ-a...
Na prsima Gotovina i šahovnica: Tko je Stipe Lekić, torcidaš s rive
VOĐA PROSVJEDA U SPLITU

NOVI EXPRESS Svojedobno je obnašao dužnost tajnika Torcide, a bio je i u vrhu navijačkog vodstva, a 2012. objavljeno je kako on i tadašnje predsjedništvo napuštaju funkcije 'zbog smjene generacija'

