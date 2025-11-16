NOVI EXPRESS Expressova politička reporterka razgovarala je s istaknutim političkim predstavnikom hrvatskih Srba o nizu kontroverznih događaja koji su ozbiljno pogoršali odnos prema srpskoj manjini
Milošević: 'Srbe se sotonizira, a svaka naša aktivnost sada se proglašava neprijateljskom'
Predsjednik SNV-a (Srpsko Narodno Vijeće) Boris Milošević za Express govori je li borba protiv ustaštva i ekstremizma dovoljno oštra, o reakciji premijera...
