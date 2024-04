Milova je Milojko! Butkovićeva kravica je junac i ima novo ime. Ima i markice, a vlasnik ga krije

Jedna od najvećih zvijezda ovogodišnjih izbora bila je Milova, trenutačno najpoznatija krava u RH, koju je ministar Butković "iskoristio" u verbalnom okršaju s predsjednikom Milanovićem. I baš kada smo pomislili da se nedužna životinja završetkom kampanje vratiti svom uobičajenom životu, evo je opet u središtu pažnje.

Danima je Milova bila zvijezda društvenih mreža, no s njom se konkretno nitko nije bavio. Mnogi tako nisu zamijetili da ona zapravo nije ženska već muška životinja, to jest junac. Ispostavilo se da nije označen dvjema zakonom propisanim ušnim markicama.

Donji Zagon: Bik bez potrebne veterinarske oznake

- Ja sam običan čovjek, krvavo radim cijeli život. Imao svoj OPG, a posao su nakon umirovljenja preuzeli moja kćer i zet, iako im i ja pomažem. Dok sam držao krave, sve sam radio po propisima, sve su bile označene kako zakon nalaže, kao i danas, osim k'o za vraga, tog junca koji nije bio planiran - priča uznemireni vlasnik sporne životinje. Njemu su, dodaje, ostale dvije krave, a kad se jedna neplanirano otelila, bio je "lijen da junca vodi na markiranje".

Htio ga je zadržati samo do jeseni.

- Za to sam kriv, spreman odgovarati i platiti kaznu. No povrijedilo me to što neki pišu da svoje blago držim u nehumanim uvjetima. To nije istina - kaže. Pokazao nam je i gdje živi njegova stoka. Junca tamo doduše nismo zatekli. Zbog sigurnosti i medijske pompe maknuo ga je na sigurno. Tako je bilo sve do dolaska inspekcije.

Veterinar i inspektor iz Brinja stigli su jučer, pregledali uvjete u kojima životinje žive. Junca su označili markicama, dobio je dokumente, ali i novo ime - Milojko. O eventualnim sankcijama Inspektorat će se naknadno oglasiti.

Donji Zagon: Bik bez potrebne veterinarske oznake

- Rekao sam prvo da sam ga prodao kako bi nas svi pustili na miru, da novinari ne dolaze uznemiravati životinje. A iskreno, bojim se da mu se zbog svega ovoga nešto ne dogodi - priznaje vlasnik te dodaje da bi za svoju stoku, koju od milja zove svojim blagom, mogao još "jedino rasprostrijeti crveni tepih". Pokazuje nam mjesto gdje su životinje.

U uredno ograđenom prostoru od dvjestotinjak kvadrata nalaze se druge dvije krave, a tu je donedavno bio i Milojko. Do njih, u većem ograđenom prostoru nalazi se nekolicina kćerinih i zetovih krava. Uz njih kokice, pilići, jarići, pokoja koza i psi. Sve krave uredno su označene žutim ušnim markicama. Niti jedna nije izgledala neuhranjeno niti je bila na vezu. Vlasnik junca žali se kako su se svi okomili na njega jer je nekome učinio uslugu.

Donji Zagon: Bik bez potrebne veterinarske oznake

- Nisam pripadnik niti jedne stranke, politika me generalno ne zanima. Oleg mi je poznanik, nismo kućni prijatelji. Čovjek me pitao bi li mu dopustio da se slika s mojom kravom, nisam imao razloga reći ne, niti sam ga pitao razloge, ne zanima me to. Tko bi mislio da će Milova izazvati toliku pažnju - u nevjerici se smije. Ministar ga, dodaje, nije zvao od slikanja.