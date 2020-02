Mimikrija u zagrebačkom ZOO: Zaigrajte igru skrivača s nama!

Posjetitelji Zoološkog vrta grada Zagreba tijekom vikenda će moći doznati kojim je životinjama život igra skrivača. Tema posljednjeg vikenda Egzotične zime je mimikrija, sposobnost životinja da se izgledom prilagode okolini.

Kako je riječ i o posljednjem fašničkom vikendu, sva će djeca koja u Vrt dođu maskirana u životinje, imati slobodan ulaz.

Edukativni kutak o mimikriji bit će postavljen u subotu i nedjelju (22. i 23. veljače) od 11 do 15 sati u

Tropskoj kući. Edukatori će posjetiteljima pojasniti zašto se i kako životinje služe mimikrijom. Dva su razloga za to – kako bi se zaštitile od grabežljivaca, ali i kako bi one lakše uhvatile plijen. Evolucija je za to odradila odličan posao. Primjerice, paličnjaci su kukci koji bojom i oblikom tijela vjerno oponašaju grančicu, koru ili list.

U prirodi ih je zato izuzetno teško uočiti čak i kad su nam pred nosom. S podlogom se sjajno stapaju i mnogobrojne žabe, zmije, ptice te beskralješnjaci. Mimikrije ima i među sisavcima. Narančasto krzno s prugama na prvu djeluje uočljivo, ali crne pruge zapravo razbijaju obris tijela što tigru omogućuje da se lakše približi plijenu. Usput spomenimo da je prugasti uzorak jedinstven kod svakog tigra – kao kod ljudi otisak prsta.

Optičku varku uz pomoć pruga koristi i zebra. Kod nekih se životinja slobodno može reći da izgled vara. Među njima je neotrovna mliječna zmija. Ona bojom oponaša izgled vrlo otrovne koraljne zmije. Za neprijatelje je to dovoljno. Ne zagledavaju se u redoslijed boja po kojem se glumica razlikuje od otrovnice. Kako je životinjski svijet oduvijek ljudima vrelo nadahnuća za maskiranje, Zoološki vrt grada Zagreba i ovaj vikend gostuje na Samoborskom fašniku. Zanimljive će kreativne radionice održavati u subotu i nedjelju između 11 i 13 sati u Galeriji Prica.

