Načelnik uprave za granicu Zoran Ničeno potvrdio je da je Ravnateljstvo policije oformilo radnu skupinu koja će “otići na teren”. Potom je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio kako je oformljen stručni tim koji će utvrditi što se dogodilo. Snimke je prve objavila ekipa RTL Potrage.

- Ne mogu konkretno komentirati. Glavni ravnatelj policije je jučer nakon saznanja odredio stručni tim koji je danas već na terenu i ima zadaću utvrditi što se dogodilo, tko je u tome sudjelovao. Puno je pitanja. Što se tiče ranijih takvih objava, pa i stranih medija, mi smo na svaku reagirali priopćenjem gdje smo iznijeli svoje viđenje onoga što se eventualno dogodilo. Želim reći, i tada i danas i ubuduće da, kad je u pitanju bilo kakva vrsta prekoračenja ovlasti, tome nema mjesta u hrvatskoj policiji. Hrvatska policija uvijek kad ima dokaze poduzima mjere i sankcionira vlastite pripadnike. Međutim, ovo je situacija koja nas prati. Hrvatska policija sigurno nije tu prisutna u tolikoj mjeri jer je to naš izbor. Već godinama smo suočeni s migrantskim pritiskom. Znate to i sami. Činjenica je da se u ovom trenutku u EU-u vodi rasprava o izmjeni zakona koji regulira ovo. I na to smo ukazivali. Mi imamo situaciju da se na migrante primjenjuju pravila donesena 1951. zbog izbjeglica. Europa mora naći održivo rješenje jer hrvatska policija i danas i sinoć štiti granicu od ilegalnih ulazaka - rekao je Božinović, prenosi N1.

- Očekujemo nove migrantske valove i Europa bi morala naći odgovor i prije toga - zaključio je.