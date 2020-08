Ministar Božinović u Dalju: 'Ne može se govoriti o nikakvom izjednačavanju Oluje i Grubora'

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović u subotu je na obilježavanju 29. godišnjice pogibije branitelja Dalja ocijenio kako je to jedan od tragičnih, ali ponosnih događaja Domovinskog rata

<p>Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova <strong>Davor Božinović</strong> je podsjetio da su "1991. godine prije osnivanja Hrvatske vojske, policijske postaje imale vrlo značajnu ulogu u otporu neprijatelju."</p><p>"Policajcima ove postaje u pomoć su pritekli pripadnici Zbora narodne garde, Civilne zaštite i mještani Dalja. Tenkovski projektil koji je ispaljen toga dana na postaju prerano je ugasio čak 39 života – 20 policajaca, 15 gardista i četvorice pripadnika CZ. No, nisu računali da će zvjerstvo koje su ovdje počinili biti jedno od odlučujućih događaja za podizanje morala hrvatskog naroda u obrani i oslobađanju svoje domovine“, rekao je Božinović.</p><h2>Posvećenost hrvatske policije provođenju zakona</h2><p>Naglasio je kako trebamo biti ponosni na hrvatsku hrabrost, upornost i snagu zajedništva, jer je ova tragedija imala presudnu ulogu u daljnjem ishodu Domovinskog rata. Po njegovim riječima, obrana policijske postaje Dalj jedna je u nizu potvrda posvećenosti hrvatskih policajaca provođenju zakona, očuvanju ustavno-pravnog poretka, demokratskih vrijednosti i integriteta naše zemlje.</p><p>Za poginule su ispred daljske policijske postaje položeni vijenci. Osim ministra Božinovića, vijence su položili glavni ravnatelj policije <strong>Nikola Milina</strong>, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja<strong> Dinko Tandara</strong>, osječko-baranjski župan <strong>Ivan Anušić </strong>te predstavnici braniteljskih i stradalničkih udruga proizišlih iz Domovinskog rata.</p><p>U daljskoj crkvi služena je misa zadušnica za poginule, a u večernjim satima u susjednom Aljmašu bit će obilježena 29. obljetnica progona mještana Dalja, Aljmaša i Erduta koji su 1. kolovoza 1991. godine iz Aljmaša brodovima za prijevoz rasutog tereta prevezeni u Osijek.</p><p>Novinari su ministra Božinović u Dalju pitali o istragama ratnih zločina i o nestalim osobama, a on je odgovorio kako je istraživanje ratnih zločina i potraga za nestalima prioritet Vlade RH, nadležnih ministarstava i drugih institucija. „Pri tome postoji intenzivna međuresorna suradnja koja je do sada već dala rezultate i siguran sam da će tako biti i budućnosti. Kad je riječ o Dalju, od ranije postoje kaznene prijave, a na tome se i dalje radi“, dodao je.</p><h2>Odati poštovanje svim nevinim žrtvama koje su stradale u ratu je civilizacijski doseg</h2><p>Na pitanje kako komentira izjavu saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Ivana Penave vezanu za Grubore da je riječ o političkoj trgovini i izjednačavanju Oluje i pojedinačnih zločina, odgovorio je kako Vlada radi u kontinuitetu na izgradnji političkih odnosa u Hrvatskoj.</p><p>„Odgovorna politika treba stvarati uvjete kako bi se što uspješnije i sa što manje tereta iz prošlosti okrenuli izazovima budućnosti. Govoriti o izjednačavanju nema nikakve osnove. Obilježavanje obljetnice "Oluje" je jedan od najvažnijih datuma u Hrvatskoj i to će tako i ostati tako da se ne može govoriti o nikakvom izjednačavanju, niti je o tome primjereno na taj način govoriti. Odati poštovanje svim nevinim žrtvama koje su stradale u ratu je civilizacijski doseg“, zaključio je Božinović.</p><p>S obzirom na porast zaraženih u Srbiji i BiH, novinari su ministra pitali i pripremaju li se neke nove mjere vezano za prelazak granice između Hrvatske i tih zemalja. Rekao je da za sada nema novih mjera, osim što je produžena mjere zabrane prelaska granice prema trećim državama koja je istjecala jučer i ona je danas produžena.</p>