Ministar Butković: U željeznicu se ulaže 1,5 milijarda eura...

Ministar mora, prometa i infrastrukture obišao je radove na obnovi željezničke pruge Zagreb Zapadni kolodvor-Savski Marof, naglasivši da je to dio velikog investicijskog ciklusa u prometnu infrastrukturu

<p>Vrijednost obnove pruge Zagreb Zapadni kolodvor-Savski Marof je gotovo 366 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega se veći dio financira iz kredita Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).</p><p>Radovi na obnovu te pruge započeli su u svibnju, a ministar <strong>Oleg Butković</strong> je radove danas obišao s predstavnicima HŽ Infrastrukture, izvođača radova tvrtke Swietelsky te predstavnicima općine Brodovec i grada Zaprešić. </p><p>Ugovor o radovima potpisala je HŽ Infrastruktura u veljači ove godine s hrvatskom podružnicom austrijske tvrtke Swietelsky, s rokom izvođenja od 27 mjeseci od dana sklapanja ugovora, što znači da bi u ljeto 2022. pruga trebala biti gotova.</p><p>Dionica pruge od Savskog Marofa do Zagreb Zapadnog kolodvora, ukupne dužine oko 18 kilometara, najfrekventniji je željeznički pravac u Hrvatskoj, jer njime u prosjeku dnevno prođe oko 160 vlakova, a nalazi se i na koridoru RH1, koji je izuzetno važan za međunarodni teretni i gradsko-prigradski prijevoz.</p><p>Obnova će, kako se očekuje, osnažiti tu prugu, uz povećanje razine sigurnosti i brzine vlakova na 120 kilometara na sat, a bit će veća i nosivost pruge, dok bi se troškovi održavanja pruge trebali smanjiti.</p><h2>Veliki investicijski ciklus u promet</h2><p>Ministar Butković je prilikom obilaska radova u Savskom Marofu naglasio kako se s još jednim velikim gradilištem u blizini, obnovom pruge Zaprešić-Zabok, samo na toj mikrolokaciji ulaže oko 900 milijuna kuna u obnovu željeznice.</p><p>"Raduje me da radovi idu dobro na obje lokacije, a danas smo došli vidjeti specijalizirani stroj za donji ustroj pruge", rekao je Butković.</p><p>Predstavnik tvrtke izvođača radova Zvonko Dundović objašnjava da se radi o stroju-vlaku koji podiže stare tračnice i pragove te drobi kamenje ispod njih. Nakon toga slijedi postavljanje novih temelja od kamenja i vapnenca za nove tračnice i pragove, koji će sada biti betonski, a ne više drveni (hrastovi) jer su skupi. Nove tračnice za ovu prugu nabavit će se iz Austrije, a stare će se što se može upotrijebiti, dok će se drveni pragovi ekološki zbrinuti, kazao je Dundović.</p><p>Ministar Butković je najavio nastavak ulaganja u željeznicu i u idućima godinama, a idući tjedan bit će potpisan i ugovor za nabavu nova 22 vlaka za HŽ Putnički prijevoz, projekta čija je vrijednost više od milijardu kuna.</p><p>I time će, uz sve infrastrukturne investicije, Hrvatska kroz nekoliko godina dobiti moderan željeznički sustav kakav treba imati, kazao je Butković, dodajući kako je dobro što se krenulo i s natječajem za prvu dionicu nizinske pruge do Rijeke Hrvatski Leskovac-Karlovac, za što su osigurana sredstva i očekuje da će se do kraja ove godine biti izabran izvođač.</p><p>Po podacima koje je iznio ukupno je promet u dosadašnjem dijelu ove godine na razini oko 50 posto prošlogodišnjeg, pri čemu cargo željeznički, pa i putnički promet, kaže, nisu imali velike štete jer se u koroni čak i više tražio taj vid promet.</p><p>Predsjednik Uprave HŽ Infrastukture Ivan Kršić istaknuo je da radovi na obnovi pruge Zagreb Zapadni kolodvor - Savski Marof dobro napreduju, uz napomenu da je ta pruga zadnji puta remontirana 1974. godine. </p><p>Osim te, trenutno je veća aktivna investicija, vrijednosti 324 milijuna eura bez PDV-a, na pruzi Križevci-Koprivnica-državna granica, a idući tjedan kreće i natječaj za prugu prema Rijeci, čija je vrijednost oko 330 milijuna eura, rekao je Kršić.</p><p>Zadovoljstva radovima izrazili su i načelnik općine Brdovec<strong> Alen Prelec</strong> i gradonačelnik Zaprešića <strong>Željko Turk</strong>, koji su naglasili da će to poboljšati prometne i gospodarske uvjete života u tom području.</p><p>Turk ne očekuju da će radovi znatno usporiti promet prugom kada na jesen krene i škola, iako se i međunarodni i domaći i putnički i teretni promet odvija samo jednim kolosijekom, dok se na drugom radi.</p>